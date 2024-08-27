„Я потеряла мать, моя сестра рассталась с жизнью в тот же день“: Мэрайя Кэри сделала шокирующее заявление

Звезда сцены сообщила об уходе из жизни двух родных людей. Кэри пояснила, что вначале умерла ее мать. 55-летняя певица указала, что ее старшая сестра не смогла пережить трагедию.

„Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в прошлые выходные. К сожалению, при трагическом стечении обстоятельств моя сестра рассталась с жизнью в тот же день“, — отметила Мэрайя.

Артистка дала понять, что ее мама тяжело болела. Последние дни жизни младшая дочь находилась рядом с ней. „Я чувствую себя счастливой, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее кончиной. Я ценю всеобщую любовь, поддержку и уважение к моей частной жизни в это трудное время“, — поделилась Кэри с People.

Патриция была оперной певицей. От мужа Альфреда она родила троих детей — Элисон, сына Моргана, которому сейчас 64 года, и Мэрайю. Когда младшей дочери было три года, родители развелись. Отец Мэрайи умер в 2002 году в возрасте 72 лет.

Отношения звезды с матерью были сложными. В своих мемуарах 2020 года „Значение Мэрайи Кэри“ она описывала их как „колючую веревку из гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования“. Артистка рассказала, что чуть не утонула на пляже, когда ей было семь лет, и мама не обратила не нее внимания, несмотря на „истерический плач“. Несмотря на всё, она заверила, что всегда будет любить Патрицию.

В 2020 году Элисон подала в суд на мать. Женщина утверждала, что Патриция принуждала ее к сексу с незнакомцами и участию в оргиях, когда она была еще ребенком, вследствие чего она всю жизнь страдает от психических болезней.

В 15-летнем возрасте Элисон сбежала из дома. Впоследствии она стала употреблять наркотики, занималась проституцией и заразилась ВИЧ. Мэрайя утверждала, что, когда ей было 12 лет, сестра накачала ее наркотиками и попыталась продать сутенеру.