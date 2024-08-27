Cкончался легендарный участник клуба „Что? Где? Когда?“ Александр Бялко

Александр Бялко появился на свет 28 августа 1952 года. Окончил МИФИ по специальности „физик-ядерщик“, после чего поступил на факультет журналистики МГУ. Известный эрудит был кандидатом физико-математических наук, говорил на восьми иностранных языках.

Также Бялко работал преподавателем в МИФИ, занимал должность декана Академии труда и социальных отношений (АТиСО). На радиостанции „Культура“ был ведущим передачи „Бялко-шоу“. Но больше всего Александр Андреевич запомнился зрителям в качестве члена клуба „Что? Где? Когда?“, в котором состоял с 1979 по 2010 год.

Александр Бялко стал первым знатоком, который получил престижную награду „Знак совы“. В 2001-м году он прослыл лучшим знатоком зимнего сезона. Впоследствии еще два раза удостоился этого же звания.

В последний раз Бялко принимал участие в играх „Что? Где? Когда?“ в 2010-м году. Ему пришлось уйти из клуба не по собственной воле. Причиной стали перемены в личной жизни. Бялко разошелся с первой женой Еленой, которая была одним из редакторов программы и сошелся с женщиной по имени Агата, намного моложе него. Этот инцидент повлек за собой конфликт с руководством клуба.

В 2022 году Бялко принял участие в шоу „Звезды сошлись“, где встретился с артисткой Ольгой Орловой. Она рассказала в личном блоге драматичную историю знатока. После смерти молодой супруги и отца Бялко впал в депрессию. В последние годы он зарабатывал репетиторством, принимая учеников на съемной квартире.

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