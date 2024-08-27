„Можно всех запретить и репрессировать - но судьи кто?“ Татьяна Лазарева высказалась в поддержку Павла Дурова и Telegram

Власти Франции обвиняют Дурова в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram. Лазарева же уверена, что в этом случае нужно наказывать занимающихся этим пользователей, а не площадку:

„Мир так или иначе двигается к прозрачности и открытости. Это не подразумевает исчезновение лжецов, подлецов, торговцев оружием, наркодилеров и других мошенников. Они будут всегда и не замечать этого нельзя. Но стоит ли из-за этого выбирать силовые методы и продолжать закрывать этот мир от прозрачных мессенджеров, честных выборов, доверия людям и своей собственной интуиции?

Да, я в последнее время неоднократно наталкивалась на обман: и денег посылала мошенникам, и отправляла со счетов все свои сбережения, благо их не так много, — меня вообще очень легко обмануть. Но для меня это не означает, что 1. что я перестану доверять людям и этому миру в целом и 2. Что я сама могу так поступать. Насилие не должно порождать насилие. А открытость к миру и доверие к людям лучше, чем подозрение и проклятья.

На своих площадках я свободна говорить и писать то, что я хочу. За исключением разумеется призывов к чему-то запрещенному. Но даже в этом случае нужно наказывать меня, а не площадку, где я высказываюсь. Многие площадки сейчас пытаются нас ограничивать - вы это видите сами и в ФБ и в Инстаграме. К чему это приводит? К самоцензуре. Получается, когда я хочу поговорить на Ютьюбе о невозможности детского сексуализированного насилия и обсудить, что это сплошь и рядом до сих пор происходит, то я ни в коем случае не буду упоминать эти слова в названии, а также должна быть готова, что выдачу этого видео будут всячески алгоритмы Ютюба понижать, а может и вообще заблокируют. И что? Есть у меня такой выпуск на ютьюбе? Поищите.

Мы правда думаем, что если мы запретим Telegram, то исчезнет также торговля оружием, распространение детской порнографии и трансляция видео без прав на него? Или Z-каналы?

Мне тут опять видится скорее уход от ответственности решать собственно проблему. Конечно можно всех запретить, репрессировать, поразить в правах - но судьи кто? И с кем боремся? На мой взгляд, это все та же борьба между новым миром и старым. Новый – открытый и прозрачный, а старый все вопросы по привычке решает силой. Нет?“