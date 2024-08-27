Поздравляем! Стефан Айрапетян с женой отметили первую годовщину свадьбы

Музыкант армянского происхождения Стефан женился на своей возлюбленной Виктории в последнюю субботу августа прошлого года. Церемония бракосочетания прошла на Тоомпеа, а свадебная вечеринка - на ферме в Харьюмаа. Было много битья тарелок, тостов и кутежа.

Стефан и Виктория были вместе более пяти лет, прежде чем решили пожениться. В декабре 2022 года в их семье родилась дочь Майя. Свадьбу отложили до тех пор, пока дочь не подрастет и не станет более самостоятельной, чтобы она могла принять участие в торжестве. Девочка сыграла важную роль на свадьбе, вручив кольца родителям.

Стефан и Виктория впервые встретились в 2018 году на корабле Victoria, куда Стефан был приглашен петь, а Виктория - танцевать. После недели, проведенной на корабле, молодые люди влюбились друг в друга и уже через три месяца после знакомства искали место для совместного проживания.