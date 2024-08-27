Шоубиз
27.08.2024, 17:00

ФОТО | Какая красивая церемония! Эстонская певица Ясмин вышла замуж за бойфренда-продюсера

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Yasmyn
Yasmyn
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Delfi Meedia

24 августа певица Ясмин вышла замуж за своего давнего возлюбленного Каспара Колька, который также давно работает в музыкальной индустрии.

Ясмин, которая недавно отпраздновала свой девичник и чье настоящее имя Синенсия Жасмин Касс, в прошедшие выходные сказала „да“ своему возлюбленному. Фотографии интересной свадебной церемонии также попали в социальные сети.

В день свадьбы Ясмин была одета в красивое белое свадебное платье с длинной фатой, а ее жених Каспар был одет в белый костюм. Церемония проходила в помещении с белыми стенами и со свечами, расставленными по кругу в центре комнаты, в середине которого жених и невеста сказали друг другу „да“.

Kuvatõmmis Yasmyni story'st
Kuvatõmmis Yasmyni story'st
Kuvatõmmis Yasmyni pulmakülalise story'st

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