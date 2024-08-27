Променявшая Латвию на Россию скандальная Лиене Грейфане все же вернулась на родину
Певица и кинорежиссер Лиене Грейфане, ее муж Игорь и сыновья Кристофер и Лео вернулись в Латвию после девяти лет жизни в России, сообщает Privātā Dzīve. После вторжения в Украину она не стала возвращаться, заявив, что карьера ей важнее - и получила резкое общественное осуждение. Теперь она все же вернулась и готова проводить в Латвии караоке-вечеринки за 2 тысячи евро, пишет Delfi Life.
„Я живу в России. Я не выбирала войну и не поддерживаю ее. Но я решила начать свою карьеру шесть лет назад, оставив все, что было строила в Латвии с детства. Вы просите меня оставить мою работу, мой дом, моих друзей только для того, чтобы ваше сердце согревала мысль, что ни один латыш не живет в России. Тогда у меня встречный вопрос: кто из вас предложит работу мне и мужу, чтобы мы могли жить, а не выживать? Чтобы оплачивать латвийские космические счета, цены на топливо и т. д. Куда вы предлагаете мне переехать? Я готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2 000 евро“, - написала Грейфане в начале марта 2022 года в Facebook о своем решении остаться в России. Она объяснила, что в 37 лет не готова кардинально менять свою жизнь, и попросила всех представить, что ее просто больше не существует. И добавила, что ей горько вспоминать время, когда она жила в Латвии и была никому неинтересна.
Теперь Лиене признается Privātā Dzīve, что совершала ошибки, но говорит, что научилась на них и выросла: „Иногда я выражалась резче, чем следовало. Теперь я поняла, что лучше иногда промолчать“.
По словам Грейфане, за время отсутствия она изменилась - ей больше не хочется участвовать в тусовках знаменитостей: „Я совершенствуюсь духовно, читаю книги по психологии и духовному росту“. Что касается карьеры, то сейчас она готова быть ведущей караоке-вечеринок, поскольку к большим выступлениям пока не готова. „Сумма может варьироваться, но за один вечер она может составлять и 2000 евро, что я считаю очень демократичной суммой. Конечно, цена не фиксированная, я готова идти на компромиссы, например, если в этот день я свободна“.
В ближайшее время она отправится в Америку, чтобы навестить своего старшего сына Себастьяна Матиаса и поработать над новыми песнями. Режиссурой, которую она изучала в Москве, Грейфане пока не занимается.