Променявшая Латвию на Россию скандальная Лиене Грейфане все же вернулась на родину

„Я живу в России. Я не выбирала войну и не поддерживаю ее. Но я решила начать свою карьеру шесть лет назад, оставив все, что было строила в Латвии с детства. Вы просите меня оставить мою работу, мой дом, моих друзей только для того, чтобы ваше сердце согревала мысль, что ни один латыш не живет в России. Тогда у меня встречный вопрос: кто из вас предложит работу мне и мужу, чтобы мы могли жить, а не выживать? Чтобы оплачивать латвийские космические счета, цены на топливо и т. д. Куда вы предлагаете мне переехать? Я готова рассмотреть все предложения о работе в режиссуре. Зарплата должна быть не менее 2 000 евро“, - написала Грейфане в начале марта 2022 года в Facebook о своем решении остаться в России. Она объяснила, что в 37 лет не готова кардинально менять свою жизнь, и попросила всех представить, что ее просто больше не существует. И добавила, что ей горько вспоминать время, когда она жила в Латвии и была никому неинтересна.