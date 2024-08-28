28.08.2024, 08:00
Эстонской блогерке угрожают убийством: „когда тебя увижу, сниму прямую трансляцию, как избиваю тебя до смерти“
ФОТО: Krõõt Tarkmeel
Блогерка Ария Хелмвеэ, известная в соцсетях как Roosabanaanike, начала набирать известность в сети в 2018 году. По словам молодой девушки, самое жестокое, что сопровождала эту известность - угрозы убийством, а закон ей никак не помог, пишет Anne & Stiil.
Канал Roosabanaanike начал набирать популярность в TikTok в 2018 году, а ее профиль в Instagram появился два года спустя. Девочка-подросток, работавшая до этого официанткой, объединяет разные поколения, не только рассказывая молодому поколению о важных вопросах, которые без ее участия могли бы и не попасть в их информационный поток, но и давая возможность старшему поколению заглянуть в мир поколения Z. Или, как сказала бы сама Ария: помогает бумерам и зумерам лучше понять друг друга.
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