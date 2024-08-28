Эстонской блогерке угрожают убийством: „когда тебя увижу, сниму прямую трансляцию, как избиваю тебя до смерти“

Канал Roosabanaanike начал набирать популярность в TikTok в 2018 году, а ее профиль в Instagram появился два года спустя. Девочка-подросток, работавшая до этого официанткой, объединяет разные поколения, не только рассказывая молодому поколению о важных вопросах, которые без ее участия могли бы и не попасть в их информационный поток, но и давая возможность старшему поколению заглянуть в мир поколения Z. Или, как сказала бы сама Ария: помогает бумерам и зумерам лучше понять друг друга.

Ария приобрела самую большую известность во время пандемии коронавируса, когда она начала опровергать теории заговора, циркулирующие в социальных сетях. Главным мотивом для того, чтобы отправиться спорить с антимасочниками, стала смерть ее брата. „Он умер неожиданно, но осознание того, что на самом я должна была его увидеть, сводило меня с ума. Этого не произошло, потому что люди просто не потрудились остаться дома (семья Арии планировала поездку к брату в Швецию, но с закрытием границ она была отменена - прим. ред.)