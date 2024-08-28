„Наша дикая семейка стала больше“. В многодетной семье Сильвии Ильвес пополнение

Сильвия Ильвес объявила в социальных сетях, что ее семья увеличилась. Раньше ее и четырех ее сыновей радовали коты Симба и Киппер, а теперь в доме Ильвес появился еще один пушистый друг.

„Мы приняли рыже-белого пятнистого котенка как нового члена семьи“, - сообщила Сильвия в социальных сетях, рассказав, что нового четвероногого члена семьи зовут Фокси. „Мы взяли его под свое крыло из одной семьи, чтобы милашке не пришлось отправляться в приют“, - написала виолончелистка.

Сильвия рассказала, что она и ее 7-летний сын Кристофер все лето подумывали о том, чтобы найти младшего компаньона для Киппера и Симбы, и именно Фокси воплотил эту мечту в жизнь. „И вот, прожив в новом доме меньше недели, Симба и Киппер уже обнимают годовалого Фокси. Неудивительно. Трудно не полюбить этого безмерно послушного и благодарного Фокси! Да здравствуют рыжие котики, такие дружелюбные создания!“

Сильвия была счастлива приветствовать нового члена семьи и поделилась видеороликом о том, как пушистик адаптировался к новой жизни.

Раньше Сильвия жила в сталинском многоквартирном доме в центре города. О своем новом доме она рассказала Kroonika весной. „Нынешняя квартира на 10 квадратных метров меньше, но в ней более высокие потолки и много свободного пространства. А еще по кошкам можно судить о том, хороший это дом или нет - кошкам очень нравится здесь жить. Я верю, что кошки видят энергию. Здесь они особенно спокойны, и дети тоже счастливы. Это как начало нового, еще лучшего этапа жизни. Когда я съехала со старого места, я почувствовала полную свободу“, - рассказывала Сильвия.