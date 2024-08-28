Старт Таллиннскому фестивалю городского пространства даст яркий концерт у моря
С четверга по воскресенье в окрестностях Горхолла будет проходить Таллиннский фестиваль городского пространства, в фокусе которого в этом году – море и морское побережье. Старт фестивалю 28 августа в 18 часов даст яркий концерт: на сцену выйдет свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра вместе с любимыми солистами.
На концерте-открытии гостей фестиваля поприветствует мэр Таллинна Евгений Осиновский, по словам которого, городское пространство принадлежит всем жителям города, но при этом у каждого – свои личные ожидания от него. „Люди с разными идеями встретятся на фестивале, чтобы обменяться мыслями и найти решение, как сделать городское пространство удобным и безопасным для всех. Однако важно не только формировать морское побережье с учетом ожиданий горожан, но и беречь море и заботиться о нем, – отметил Осиновский. – В этом году фестиваль городского пространства снова привлечет внимание к побережью. Здесь можно не только узнать факты, которые заставляют задуматься, но и весело и интересно провести время. Призываю всех слушать, смотреть и участвовать!“
Фестиваль продлится четыре дня, в течение которых занятие по душе – от дискуссий и акций по уборке до концертов и мастер-классов – найдет каждый.
В четверг, 29 августа, в 18 часов состоится торжественное открытие фестиваля и концерт, на сцену выйдут свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра, Маарья-Лийс Илус и Genka. С 20 до 23 часов платформа Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituut проведет уникальную акцию „Как смотреть на море?“. А до этого все желающие смогут принять участие в семейном дне, посвященном Балтийскому морю, и мастер-классах, а также внести свой вклад в уборку территории в окрестностях Горхолла.
В пятницу, 30 августа, представители Таллиннского порта расскажут о планах по его развитию, а на экскурсии „Открытый порт“ можно будет увидеть вблизи, как швартуется пассажирское судно. Также в программе – мастер-класс по строительству шалашей от Архитектурной школы, городской лагерь рядом с баней на улице Логи и открытие проекта „Возвращение Горхолла: часть I“ на крыше Горхолла. Увлекательным завершением дня станет ночной кинотеатр на площади перед Горхоллом: в рамках Ночи культуры совместно с PÖFF будут показаны фильмы „Более зеленый Таллинн“, „На вершине горы“ и „Невидимая борьба“.
В субботу, 31 августа, фестивальный день начнется с мини-выставки трамваев на новых трамвайных путях перед Горхоллом. Состоятся различные дискуссии, в том числе обсуждение будущего Горхолла и других тем, важных для горожан. На этот день также запланированы различные экскурсии, ночной кинотеатр и многие другие захватывающие мероприятия. С 20 до 23 часов за Горхоллом в рамках ночи древних огней пройдет Silent Disco: музыка, отвечать за которую будет диджей Хенесси Шмидт, прозвучит в наушниках.
На прогулках с экспертами по городскому пространству участники осмотрят различные места и ознакомятся с планами по их преобразованию. Яак Юске приглашает желающих на историческую экскурсию, также он расскажет о развитии приморского города Таллинна. На экскурсии с гидом участникам покажут здание Горхолла и расскажут его историю. В дни фестиваля можно будет бесплатно посетить выставку Музея архитектуры „Вечный Горхолл“. На некоторых мероприятиях число участников ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться.
Программа Дня знаний, 1 сентября, посвящена детям и молодежи.
Все мероприятия и программа фестиваля приведены на сайте www.tallinn.ee/linnaruumifestival.