Старт Таллиннскому фестивалю городского пространства даст яркий концерт у моря

На концерте-открытии гостей фестиваля поприветствует мэр Таллинна Евгений Осиновский, по словам которого, городское пространство принадлежит всем жителям города, но при этом у каждого – свои личные ожидания от него. „Люди с разными идеями встретятся на фестивале, чтобы обменяться мыслями и найти решение, как сделать городское пространство удобным и безопасным для всех. Однако важно не только формировать морское побережье с учетом ожиданий горожан, но и беречь море и заботиться о нем, – отметил Осиновский. – В этом году фестиваль городского пространства снова привлечет внимание к побережью. Здесь можно не только узнать факты, которые заставляют задуматься, но и весело и интересно провести время. Призываю всех слушать, смотреть и участвовать!“

Фестиваль продлится четыре дня, в течение которых занятие по душе – от дискуссий и акций по уборке до концертов и мастер-классов – найдет каждый.

В четверг, 29 августа, в 18 часов состоится торжественное открытие фестиваля и концерт, на сцену выйдут свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра, Маарья-Лийс Илус и Genka. С 20 до 23 часов платформа Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituut проведет уникальную акцию „Как смотреть на море?“. А до этого все желающие смогут принять участие в семейном дне, посвященном Балтийскому морю, и мастер-классах, а также внести свой вклад в уборку территории в окрестностях Горхолла.

В пятницу, 30 августа, представители Таллиннского порта расскажут о планах по его развитию, а на экскурсии „Открытый порт“ можно будет увидеть вблизи, как швартуется пассажирское судно. Также в программе – мастер-класс по строительству шалашей от Архитектурной школы, городской лагерь рядом с баней на улице Логи и открытие проекта „Возвращение Горхолла: часть I“ на крыше Горхолла. Увлекательным завершением дня станет ночной кинотеатр на площади перед Горхоллом: в рамках Ночи культуры совместно с PÖFF будут показаны фильмы „Более зеленый Таллинн“, „На вершине горы“ и „Невидимая борьба“.