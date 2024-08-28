ФОТО | Летний отпуск закончился? Кая Каллас прервала молчание в соцсетях

23 июля, вскоре после вступления в должность нового правительства, Каллас заявила, что намерена насладиться заслуженным летним отпуском. „Люди добрые, сегодня я передала ключи от дома Стенбока и больше не являюсь премьер-министром. Сегодня начинается мой отпуск, и я также беру заслуженный перерыв от социальных сетей, так что вы не увидите меня в социальных сетях некоторое время“, - сказала она тогда, но добавила, что вернется в социальные сети с новыми силами, когда начнутся ее новые рабочие обязанности.