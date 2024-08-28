ФОТО | Летний отпуск закончился? Кая Каллас прервала молчание в соцсетях(10)
В конце июля Кая Каллас после отставки с поста премьер-министра решила отправиться в летний отпуск. Это также означало перерыв от социальных сетей, где она раньше была очень активна каждый день.
23 июля, вскоре после вступления в должность нового правительства, Каллас заявила, что намерена насладиться заслуженным летним отпуском. „Люди добрые, сегодня я передала ключи от дома Стенбока и больше не являюсь премьер-министром. Сегодня начинается мой отпуск, и я также беру заслуженный перерыв от социальных сетей, так что вы не увидите меня в социальных сетях некоторое время“, - сказала она тогда, но добавила, что вернется в социальные сети с новыми силами, когда начнутся ее новые рабочие обязанности.
Теперь, когда лето почти закончилось, Каллас вернулась в социальные сети. Поздно вечером во вторник, 27 августа, Каллас опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена с Федерикой Могерини, бывшим Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Срок ее полномочий закончился в 2019 году.
Улыбающаяся Каллас подтвердила, что встреча с Могерини прошла хорошо.