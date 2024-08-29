Живое шоу мирового класса: „Маленький принц“ едет в Таллинн

После распроданных спектаклей в Париже, Сиднее, Дубае и успешного сезона на Бродвее спектакль, посвященный 80-летию одному из самых продаваемых и переводимых произведений „Маленький принц“, сыграют в Таллинне с 11 по 15 сентября. Это театральное зрелище полное танцев, воздушной акробатики и инновационного видеомэппинга.

„Мы рады, что у нас появилась возможность привезти в Таллинн вечную историю Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, одиночестве, любви, заботе о нашей планете и других людях“,- отметила хореограф Анн Турнье. „Главный герой расскажет о своем путешествии, своих встречах и об объединяющей людей разных культур человечности“.

Роман „Маленький принц“ оживет на сцене в междисциплинарной постановке для взрослых зрителей, созданной компанией Broadway Entertainment Group. Танцы, музыка, видео-арт и акробатика переплетутся между собой в шоу международного масштаба.

„Маленький принц“ по-прежнему любим многими поколениями во всем мире. Будучи международным феноменом, роман занимает второе место среди наиболее переводимых художественных произведений современной эпохи: он разошелся тиражом 200 миллионов экземпляров и переведен более чем на 250 языков. Эта нестареющая классика научила мир тому, что многие важные вещи часто незаметны для наших глаз.

Познакомьтесь с очаровательными персонажами романа и погрузитесь в уникальную вселенную, она обязательно захватит ваше сердце и бросит вызов воображению!

Спектакль пройдет на французском языке с субтитрами на эстонском и русском языках.

Дополнительная информация о спектакле: www.thelittleprincetour.eu