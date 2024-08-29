В Ночь культуры в автобусном терминале „Виру“ прозвучит музыка

В 19 часов в автобусном терминале „Виру“ концерт даст отечественная прог-поп-группа Neon Fir, известная своими смелыми экспериментами с поп-музыкой. Пассажиры ночных автобусов уездных линий, отходящих от Балтийского вокзала, отправятся в уникальное литературное путешествие: свои произведения в автобусах будут читать известные писатели.

„Фестиваль „Ночь культуры“ дает Таллинну возможность испытать новые поздневечерние и ночные форматы. Отрадно, что и Транспортный департамент, и писатели поддержали эту идею, благодаря чему пассажиры ночных автобусов поучаствуют в необычной акции“, – отметила советник Таллинна по ночной жизни Натали Метс.

В автобусе № 91 (Балтийский вокзал – Мустамяэ) свое творчество представит студент Венского университета музыки и исполнительского искусства, эстонский композитор, художник перформанса, писатель и критик Грегор Кулла, который прочтет отрывки из своего недавно вышедшего сборника стихотворений в прозе „Peenar“. В сборнике рассказывается о том, каково быть молодым интеллектуалом в узком культурном пространстве постсоветской страны и квиром в обществе, полном предубеждений.

В автобусе № 94 (Балтийский вокзал – Прийсле) любимый жителями Эстонии писатель, теоретик культуры и японист Рейн Рауд зачитает фрагменты из своего сборника новелл „Vanem, paksem, tigedam“. В книге собраны истории с неожиданными сюжетными поворотами, постоянно переходящими границы реальности, которые знакомят нас то с миром без ложек, то с онлайн-конкурсом красоты для мертвых, то с магазином, в котором ко всем относятся одинаково вне независимо от толщины кошелька.