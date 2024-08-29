В Ночь культуры в автобусном терминале „Виру“ прозвучит музыка
В пятницу, 30 августа, состоится Ночь культуры „Бескрайние горизонты“, в рамках которой городское пространство Таллинна станет центром культурных мероприятий. Вечером в автобусном терминале „Виру“ пройдет уникальный концерт, а в ночных автобусах, отходящих от Балтийского вокзала, писатели будут вслух читать книги.
В 19 часов в автобусном терминале „Виру“ концерт даст отечественная прог-поп-группа Neon Fir, известная своими смелыми экспериментами с поп-музыкой. Пассажиры ночных автобусов уездных линий, отходящих от Балтийского вокзала, отправятся в уникальное литературное путешествие: свои произведения в автобусах будут читать известные писатели.
„Фестиваль „Ночь культуры“ дает Таллинну возможность испытать новые поздневечерние и ночные форматы. Отрадно, что и Транспортный департамент, и писатели поддержали эту идею, благодаря чему пассажиры ночных автобусов поучаствуют в необычной акции“, – отметила советник Таллинна по ночной жизни Натали Метс.
В автобусе № 91 (Балтийский вокзал – Мустамяэ) свое творчество представит студент Венского университета музыки и исполнительского искусства, эстонский композитор, художник перформанса, писатель и критик Грегор Кулла, который прочтет отрывки из своего недавно вышедшего сборника стихотворений в прозе „Peenar“. В сборнике рассказывается о том, каково быть молодым интеллектуалом в узком культурном пространстве постсоветской страны и квиром в обществе, полном предубеждений.
В автобусе № 94 (Балтийский вокзал – Прийсле) любимый жителями Эстонии писатель, теоретик культуры и японист Рейн Рауд зачитает фрагменты из своего сборника новелл „Vanem, paksem, tigedam“. В книге собраны истории с неожиданными сюжетными поворотами, постоянно переходящими границы реальности, которые знакомят нас то с миром без ложек, то с онлайн-конкурсом красоты для мертвых, то с магазином, в котором ко всем относятся одинаково вне независимо от толщины кошелька.
В автобусе № 95 (Балтийский вокзал – Viimsi keskus) журналист и карикатурист Аве Таавет прочтет главу из своего романа „Pildikesi insener Seene eluteelt“, над которым она сейчас работает. Судьба главного героя произведения, инженера-железнодорожника Артура Альберта Сеэне, как и судьба таллиннского общественного транспорта, была динамичной, что привело к множеству неожиданных поворотов и встреч. В результате исторических событий Сеэне закончил свои скитания на Галапагосских островах затворником, разводящим кур.
Ночные автобусы, в которых писатели будут зачитывать свои произведения, отходят от Балтийского вокзала 30 августа после полуночи, в 00:30.
В Ночь культуры „Бескрайние горизонты“ состоится множество мероприятий, посвященных музыке, искусству и кино, также пройдут перформансы, выставки, дискуссии и мастер-классы. Концерт в автобусном терминале „Виру“ и литературные чтения в ночных автобусах являются частью проекта URBACT: Cities After Dark.
Подробная информация и программа приведены на сайте www.kultuurioo.ee.
Мероприятия основной программы – бесплатные.