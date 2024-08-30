Соревнования и катание на лодках, стрельба из лука и батуты: как пройдет День Ласнамяэ в парке Паэ?

„В этот раз празднование Дня рождения Ласнамяэ будет особенно масштабным и ярким. Программа составлена так, чтобы каждый независимо от возраста и интересов смог найти себе занятия по душе. Мы решили задействовать и живописный парковый водоем, предложив гостям возможность принять участие в индивидуальных или командных соревнованиях на лодках. Беспокоиться за безопасность не стоит ─ о ней позаботятся опытные морские спасатели. Участники развлечений на воде будут обеспечены специальными жилетами. Вся активность продумана таким образом, чтобы не потревожить обитающих на водоеме птиц, и согласована с государственным Департаментом окружающей среды, а также Таллиннским департаментом коммунального хозяйства и окружающей среды“, – сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

В палатке SAR Pirita Merepäästе все желающие смогут научиться оказывать помощь тонущим и пострадавшим, а также познакомиться с работой полиции, скорой помощи и спасательного департамента, осмотрев автомобили и снаряжение этих оперативных служб.

В палатке Кайтселийта гостям покажут используемые ополчением средства связи и индивидуальную экипировку. Ребята из молодежных крыльев Кайтселийта проведут для детей мастер-классы по маскировке на местности.

Взрослые и дети смогут в течение всего дня упражняться в стрельбе из лука по мишеням под наблюдением наставников.

В парке также будет установлена палатка управы Ласнамяэ для общения с представителями районной власти.

День Ласнамяэ в парке Паэ откроется в 15:40 детскими забегами для ребят в возрасте от одного года до 12 лет. Зарегистрироваться на детский забег можно по адресу https://programm.ee/lastejooks-reg/. Все участники получат медаль. Палатки с едой заработают с 16 часов. В это же время откроются зоны по интересам: детская зона с аниматорами и мастер-классами, стрельбой из лука, батутами, аквагримом, хоккеем, футболом и другими развлечениями. Также все желающие смогут бесплатно поплавать по водоему на рафтах.