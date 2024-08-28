Украинскую группу в полном составе мобилизовали прямо во время концерта

После этого лидер группы Ростислав Коваль в своем Facebook опубликовал фотографию с коллегами. Исполнители позировали на камеру в военной форме. Коваль отметил, что весь состав группы пополнил ряды 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

„В это нелегкое время для нашего государства мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102 ОБрТрО. За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Мы обещаем, что и в дальнейшем будем радовать вас новыми песнями и верим, что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа! Спасибо за вашу поддержку! Верим в нашу победу. Слава Украине! Героям Слава“, - отметил артист.