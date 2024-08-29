В Таллинне вновь пройдут десятки бесплатных экскурсий по 40 недоступным и уникальным местам

Архитектурное мероприятие Open House Tallinn состоится в шестой раз 12-13 октября. Мероприятие откроет двери около 40 общественных, частных зданий, строящихся объектов и более интересных офисных и производственных зданий с помощью гидов-волонтеров. Open House Tallinn создает возможности для посещения мест, которые обычно закрыты для публики, пишет GLOSS.ee.