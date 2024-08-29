В Таллинне вновь пройдут десятки бесплатных экскурсий по 40 недоступным и уникальным местам
Архитектурное мероприятие Open House Tallinn состоится в шестой раз 12-13 октября. Мероприятие откроет двери около 40 общественных, частных зданий, строящихся объектов и более интересных офисных и производственных зданий с помощью гидов-волонтеров. Open House Tallinn создает возможности для посещения мест, которые обычно закрыты для публики, пишет GLOSS.ee.
С помощью гидов-волонтеров Open House Tallin вы сможете заглянуть за двери почти 40 общественных зданий, промышленных площадей, строящихся объектов и учебных заведений. В этом году больше внимания уделяется доступности и инклюзивности.
Архитектурными объектами Дня открытых дверей в Таллинне 2024 являются: отель Dunten, Эстонский драматический театр, Эстонская академия искусств, Эстонская морская академия, Eesti Bank, ERR Telemaja, España House, отель Telegraaf, район Хундипеа и порт Пальяссааре, дом Яана Поска, дворец Кадриорг и президентское газовое убежище, оранжерея в парке Кадриорг, Kawe City, Kopli rahvamaja, Круизный терминал, Larsen Houses Stereo House, квартал Luther, общее здание министерств, Мустамяэская государственная средняя школа, Nõmme Elevaator, спортивный центр Нымме, отель Palace, жилой комплекс Парк Тонди и деловой квартал, Пельгулиннаская государственная средняя школа, Школа Св. Иоанна, Национальный архивный киноархив, резиденция Роосикрантси, квартал Ротерманн, Культурный центр Салме, Таллиннская школа музыки и балета, Департамент охраны наследия TLPA, Замок Тоомпеа, Русский театр, Вилла Вольта и Юлемисте водоочистная станция.
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