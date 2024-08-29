Бен Аффлек разрушил брак с Джей Ло: что натворил актер

Несмотря на чувства друг к другу, непредсказуемый характер и экстремальные смены настроения актера „убили“ его отношения с артисткой, пишет издание People.

„Правда в том, что было много любви, но также, к сожалению, стали очевидными постоянные перепады настроения Бена, которые он не мог скрыть от прессы, как бы он ни старался“, - рассказали инсайдеры.

Приближенные к паре лица поделилась, что стали свидетелями нестабильного поведения и эмоциональных срывов Аффлека. В один момент, по словам источников, Бен мог превратиться из веселого человека в злого и неприветливого мужчину.

Пара долгое время боролась за сохранение брака, но перепады настроения у артиста разрушили его. Как известно, 20 августа, во вторую годовщину свадьбы, Лопес подала на развод с Аффлеком.

„Они пытались преодолеть это, но когда перепады настроения, большие подъемы и падения становятся причиной токсичности, никто не сможет вам помочь, кроме вас самих“, - добавили источники.

Супруги состояли в браке 2 года. Общих детей у них нет. С марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе. О кризисе в браке знаменитостей слухи распространились в апреле, а теперь пара „Беннифер“ распалась.