ФОТО | Показала округлившийся живот: 45-летняя модель Кармен Касс ждет первенца?

Супермодель Кармен Касс (45) поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями и видеороликами, которые наводят на мысль о том, что ее можно поздравить с радостной новостью. В то же время модель уже некоторое время назад рассталась со своим давним партнером, предпринимателем Каспаром Кягу (36).