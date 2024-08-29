29.08.2024, 11:00
ФОТО | Показала округлившийся живот: 45-летняя модель Кармен Касс ждет первенца?
ФОТО: | Õhtuleht
Супермодель Кармен Касс (45) поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями и видеороликами, которые наводят на мысль о том, что ее можно поздравить с радостной новостью. В то же время модель уже некоторое время назад рассталась со своим давним партнером, предпринимателем Каспаром Кягу (36).
В своем Instagram, где у нее почти 90 000 подписчиков, Кармен Касс в последние недели делится фотографиями и видео, демонстрируя, что к ее стройной модельной фигуре добавился округлившийся живот. В минувшие выходные племянница Кармен Касс певица Ясмин устроила свадебную вечеринку, и звездная тетя поделилась видео, на котором Кармен поздравляет ее.
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