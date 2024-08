Сразу видно - девушка миллионера! Певица Элиза Колк разгуливает по Таллинну с дорогой сумочкой

Uute rindadega figureeris Kolk seejärel „Pahade tüdrukute“ vestlusõhtul ning kandis hinnalist 3000 eurot maksnud Dolce & Gabbana korsetti. Samuti avaldas Elisa toona, et Indrek poputab teda kuis jaksab. „Minu mees toob mulle iga nädal lilli. Ta hoolitseb minu eest, vaatab, et mul oleks kõik hästi, ning muidugi ma oskan seda hinnata. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes ütlevad, et see on kuidagi ebanormaalne. Minu meelest üks õige, teadlik ja elukogenud täiskasvanud mees tahabki hoolitseda oma naise eest ja teha tema jaoks kõik,“ ütles ta.