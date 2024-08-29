Объявлена полная музыкальная программа фестиваля Station Narva

Station Narva 2024 состоится с 5 по 8 сентября. Музыкальная программа пройдет в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro.

Фестивальные абонементы и билеты на отдельные дни продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi. До 31 августа фестивальный абонемент стоит 55 евро, после — 65 евро.

Целых три артиста пополнили список выступающих в субботу в Нарвском музее. Во внутреннем дворе замка можно будет насладиться голосовой эквилибристикой от финской этноавангардистки по имени Пелккя Поутанен, которая работает в диапазоне от финно-угорской традиции до горлового пения. На этой же сцене выступит ODIN, он же Кирилл Смирнов (Avenue, Avenova) из Нарвы, который исполнит tech house программу, основанную на редких записях разных народов мира. Алика присоединится к NOËP в качестве специального гостя на главной сцене Северного двора.

В фортепианном зале Refectorium будет представлена совместная программа занимающегося созданием электронной музыки Modulshtein и певицы и актрисы MariQ. Их совместный проект исполнит ряд композиций на базе творчества ОБЭРИУ, авангардного коллектива русских футуристов, основанном Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Эта программа является частью театральной постановки „Очень много солнца“, премьера которой состоится в Русском театре Эстонии в сентябре.

В оба вечера музыкального фестиваля, по окончании программы в Нарвском музее, гостей ждут на шумные и веселые афтепати в Art Club Ro-Ro, который расположен на берегу реки.

В пятницу вечером на верхнем этаже Ro-Ro выступят танцевальный арт-поп-дуэт MEGAMEGA Superstar и панк-рок-группа Tabloited из Кохтла-Нымме, которые обещают коллаборацию с нарвским приглашенным солистом. На открытой площадке Ro-Ro гостей ждут сеты от местной диджейской группы Surf to the Beat, которые играют музыку в диапазоне от инди-дэнса до техно.