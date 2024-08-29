В фокусе начинающейся завтра Ночи культуры – новые артисты и интересные стили
Завтра, 30 августа, в 18 часов в Таллинне начнется насыщенный мероприятиями фестиваль „Ночь культуры“, тема которого в этом году – „Бескрайние горизонты“. В фокусе фестиваля, проводящегося в восьмой раз, – альтернативные культурные формы, а также молодые и пока малоизвестные деятели культуры.
„С помощью фестиваля „Ночь культуры“ мы хотим продемонстрировать разнообразие культурной жизни города и уделить внимание немейнстримным артистам и сферам искусства. Также мы сможем наблюдать, как альтернативная и мейнстримная культура переплетаются между собой и разные люди обогащают культуру в городском пространстве“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя и добавил, что в Ночь культуры публику ждут самобытные артисты и необычные художественные проекты и места.
На фестивале будут представлены музыка, искусство, кино, состоятся различные представления, выставки, обсуждения и мастер-классы. Введением к фестивалю станет панельная дискуссия о взаимной динамике альтернативной и мейнстримной культуры, место проведения – Эстонский музей современного искусства, начало в 16:30.
Кульминацией Ночи культуры станет концерт на горке Харью: на главной сцене выступят Ан-Марлен и boipepperoni, Сан Хани, Флориан Валь и Ouu. Начало в 19 часов.
„Флориан Валь и Ouu объединят на один вечер свои силы и представят в прямом эфире Flo Raadio незабываемый спектакль „The Flouu Shouu!“. Прозвучат как самые известные хиты Флориана, так и версии и импровизации, исполненные в оригинальном стиле группы. У слушателей будет возможность позвонить на сцену во время уникального живого представления Flo Raadio и попросить исполнить определенные песни или задать вопросы о мире. Флориан и Ouu приглашают всех весело провести время!“ – рассказал о предстоящем выступлении лауреат Эстонской музыкальной премии – 2023 в категории „лучший альтернативный/инди-альбом“ Флориан Валь.
Ан-Марлен и boipepperoni выпустили недавно совместный альбом под названием „emotsionaalne elektronmuusika“ и хотят поделиться со слушателями плодами своего труда. „Мы с Ан-Марлен планируем вызвать у слушателей такой поток эмоций, о котором они и не подозревали. Глубокие басы, скрипящие синтезаторы, вводящие в транс ритмы и ангельский порхающий вокал с извилистыми мелодиями затронут своими звуковыми волнами каждую клетку вашего тела и синапсы подсознания, увлекая вас в глубокое путешествие внутрь себя и незаметно заставляя ваше тело танцевать в ритме музыки“, – прокомментировал boipepperoni.
Рэпер, музыкант и художник Сан Хани рассказал, что представит на фестивале гибридный поп-саунд, объединив мейнстримную и альтернативную музыку.
Мероприятия основной программы Ночи культуры – бесплатные. Подробная информация и программа приведены на сайте www.kultuurioo.ee и в Facebook www.facebook.com/kultuurioo.
Фестиваль „Ночь культуры“ был инициирован Таллиннским департаментом культуры в 2015 году. Цель Ночи культуры – продемонстрировать креативность, многогранность и разнообразие культурной жизни города, представить интересные места, центры событий и интересных творческих людей, дать платформу и шанс быть услышанными тем артистам, которые не получают такого внимания в повседневной жизни.