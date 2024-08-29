В фокусе начинающейся завтра Ночи культуры – новые артисты и интересные стили

„С помощью фестиваля „Ночь культуры“ мы хотим продемонстрировать разнообразие культурной жизни города и уделить внимание немейнстримным артистам и сферам искусства. Также мы сможем наблюдать, как альтернативная и мейнстримная культура переплетаются между собой и разные люди обогащают культуру в городском пространстве“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя и добавил, что в Ночь культуры публику ждут самобытные артисты и необычные художественные проекты и места.

На фестивале будут представлены музыка, искусство, кино, состоятся различные представления, выставки, обсуждения и мастер-классы. Введением к фестивалю станет панельная дискуссия о взаимной динамике альтернативной и мейнстримной культуры, место проведения – Эстонский музей современного искусства, начало в 16:30.

Кульминацией Ночи культуры станет концерт на горке Харью: на главной сцене выступят Ан-Марлен и boipepperoni, Сан Хани, Флориан Валь и Ouu. Начало в 19 часов.

„Флориан Валь и Ouu объединят на один вечер свои силы и представят в прямом эфире Flo Raadio незабываемый спектакль „The Flouu Shouu!“. Прозвучат как самые известные хиты Флориана, так и версии и импровизации, исполненные в оригинальном стиле группы. У слушателей будет возможность позвонить на сцену во время уникального живого представления Flo Raadio и попросить исполнить определенные песни или задать вопросы о мире. Флориан и Ouu приглашают всех весело провести время!“ – рассказал о предстоящем выступлении лауреат Эстонской музыкальной премии – 2023 в категории „лучший альтернативный/инди-альбом“ Флориан Валь.