Совсем не похожа на Джей Ло: детали новых отношений Бена Аффлека с наследницей Кеннеди

36-летняя Кэтлин „Кик“ Кеннеди, с которой совсем недавно заметили почти свободного 52-летнего актера Бена Аффлека, – не новичок в его жизни. До того как громко воссоединиться с Дженнифер Лопес, он встречался с представительницей одной из самых известным американских семей, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Дочь Роберта Ф. Кеннеди-младшего и оскароносная голливудская знаменитость, по словам инсайдеров, „наслаждаются временем“, однако Кик пока никак не афиширует эти отношения, чтобы ее не считали любовницей и разлучницей.

„У Бена и Кик был роман, прежде чем он снова сошелся с Джей Ло. Они встретились, потому что Бен из Бостона, а когда живешь в Бостоне, семья Кеннеди — это королевская семья. Поэтому, когда он начал тусоваться с Кик, он действительно думал, что попал в семью Кеннеди. Но она была слишком молода и не готова к чему-то серьезному“, – рассказал журналистам информатор.

По его словам, когда Бен снова воссоединился с Дженнифер, романа на стороне у него не было.

„У них не было никаких интрижек во время его брака, но друзьям Кик интересно, что как только произошел этот развод, Бен внезапно начал проводить время со старой подружкой, чью семью он считает королевской“, – подчеркнул инсайдер.

Он добавил, что мисс Кеннеди считает Бена очень умным и „в ее стиле“. В то же время она скрывает их отношения.

„Она не любовница. Она совсем не похожа на Джей Ло и любит держать свою личную жизнь в тайне“, – заметил источник.

Девушка не переживает по поводу того, как Лопес отреагирует на решение Аффлека возобновить старый роман, потому что любит Бена, и „ей все равно, что думает Джей Ло“.