Встречаем новый сезон Eesti Kontsert! Вот какие музыкальные события нас ждут

В конце октября в Таллинне в 14-й раз пройдет фестиваль фортепианного искусства KLAVER. В этом году в центре внимания – популярные женщины-пианистки. Среди самых уважаемых пианистов мира немало дам – от Марты Аргерих до Ольги Керн, которая в этом году станет главным гостем фестиваля. Художественный руководитель фестиваля – известная эстонская пианистка Аге Юрикас.

Фестиваль TubIN пройдет в Тарту уже в четвертый раз под руководством дирижера Михаила Герца. Концерты запланированы с 3 по 6 октября, на один вечер фестиваль переедет в Таллинн. Приятный сюрприз ждет в октябре и любителей французского джаза – в Эстонии выступит Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа. Крупнейшим событием октября станет выступление Лондонского филармонического оркестра. Концерт состоится в Таллинне 17 октября. На одной сцене со всемирно известным оркестром выступит таланливый эстонский виолончелист Марсель Йоханнес Китс.

Музыка популярного композитора-минималиста Филипа Гласса будет представлена необычным образом на эстонских сценах. Фортепианные этюды Гласса в интерпретации всемирно признанных хореографов, музыкантов и видеохудожников превратятся в удивительное сочетание живой музыки, танца и видео. Музыкально-танцевальный спектакль „Dancing Glass“ эстонская публика сможет увидеть 29 сентября в тартуском концертном зале „Ванемуйне“, а 3 октября – в столичном концертном зале Alexela.

Открытие сезона пройдет под звуки оратории „Иоб“ Артура Каппа. Концерт обещает стать значительным событием в музыкальной жизни Эстонии. В Таллинне „Иоб“ можно будет услышать 20 сентября: под управлением маэстро Неэме Ярви перед публикой выступят меццо-сопрано Туури Деде, баритон Тамар Нугис, басы Райко Раалик и Айн Ангер, хор девушек Ellerhein, смешанный хор Latvija, Эстонский национальный мужской хор и симфонический оркестр. В Пярнуском концертном зале „Иоб“ прозвучит 21 сентября. Масштабное произведение исполнялось перед публикой последний раз 27 лет назад.

„Ожившие картины“ – так называется программа, вдохновленная музыкальными и художественными произведениями Монтеверди и Караваджо. Это сплав музыки и живописи, в ходе которого картины Караваджо последовательно воссоздаются в сочетании с музыкой Монтеверди. Иммерсивное шоу можно будет увидеть в октябре.

В конце октября – начале ноября в Эстонии выступит один из самых известных валторнистов мира, немецкий музыкант Феликс Клизер, который играет на инструменте ногой, потому что у него нет рук. Он делает это настолько хорошо, что сумел достичь высот, о которых мечтает каждый музыкант.

Любителей вокальной музыки в начале ноября порадует The Real Group из Швеции. Этот коллектив принадлежит к числу супергрупп мира, поющих а-капелла. Шведские вокалисты выступят перед эстонской публикой в концертном зале „Эстония“, тартуском зале „Ванемуйне“, а также в Пярну и Йыхви.

Запоминающийся фортепианный концерт прозвучит 7 и 8 ноября. Пианист Ивари Илья и Эстонский национальный симфонический оркестр представят зрителям редко исполняемый Концерт для фортепиано с оркестром Бенджамина Бриттена, ор. 13.

В последние дни ноября ансамбль Lonitseera пригласит гостей в концертные залы „Эстония“, „Ванемуйне“ и Пярну. Музыканты объединяет усилия со Струнным оркестром VHK и Расмусом Пууром, и тем самым выступление группы, играющей в стиле инди-джаз-альт-поп, приобретет удивительный и неожиданный окрас.

Мини-фестиваль „Фокус внимания – на струнных“, который пройдет с 30 ноября по 7 декабря, привлечет любителей струнной музыки. Норвежский скрипач Хеннинг Краггеруд, струнный квартет Meta4, скрипачка Катарина Мария Китс и виолончелист Марсель Йоханнес Китс, а также ансамбль Double Sens и экстравагантный сербский скрипач Неманья Радулович исполнят яркие программы.

В середине декабря состоятся три больших концерта певицы Алики, которая выступит в сопровождении New Wind Jazz Orchestra. Во время рождественских каникул к традиционным праздничным концертам добавится музыкальный стендап в исполнении дуэта Igudesman & Joo, который балансирует между разными жанрами, от маршей Моцарта до хип-хопа Гайдна.

Традиционный новогодний концерт Rémy Martin и Eesti Kontsert откроет новый музыкальный год, подведя черту под старым. В сопровождении Эстонского национального симфонического оркестра под управлением дирижера Ану Тали выступят меццо-сопрано Тара Эррот и тенор Хельдур Харри Пыльда. Зрителей ждет фейерверк театральной и киномузыки. Симфоническая часть концерта отправит слушателей в путешествие по миру кино- и оперной классики.