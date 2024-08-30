Тыну Кальюсте стал почетным дирижером Таллинна

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, большое значение имеет вклад Тыну Кальюсте в реализацию проекта „Таллинн – город музыки ЮНЕСКО“, кроме того, благодаря ему как в Таллинне, так и в других городах мира проходят незабываемые музыкальные мероприятия. „Такие люди, как Тыну Кальюсте, рождаются на свет нечасто. Еще более редкая возможность – прикоснуться к его творчеству здесь, на берегу Балтийского моря, – сказал Осиновский. – Вместе с Кальюсте Таллиннский камерный оркестр, входящий в состав города, завоевал свои главные награды и дал наиболее значимые концерты. Спасибо! Отрадно, что это сотрудничество продолжается“.

„Сотрудничество и общение – это движущая сила в любой профессии. В сотрудничестве с музыкантами добавляется еще одно слово – „чувство“. С Таллиннским камерным оркестром я всегда чувствую себя как дома, где не надо много говорить, где твои достоинства и недостатки известны так же хорошо, как солнце и дождь“, – сказал Тыну Кальюсте.

Уже на этой неделе Кальюсте и Таллиннский камерный оркестр отправятся в летнее турне по сельским церквям Эстонии. На концертах, которые состоятся 13 августа в церкви Отепя, 14 августа – в церкви Пыльтсамаа и 15 августа – в церкви Хагери, музыканты планируют представить главным образом творчество эстонских композиторов Арво Пярта, Эстер Мяги, Эркки-Свена Тюйра и Хейно Эллера. С этой же программой они выступят 29 августа в Стокгольме на престижном фестивале Baltic Sea Festival, художественный руководитель которого Эса-Пекка Салонен назвал этот концерт одним из ключевых моментов фестиваля. Важным событием для музыкальной жизни Эстонии станет мировая премьера нового произведения молодого эстонского композитора Алиссон Круусмаа, которое исполнят в Стокгольме Кальюсте и Таллиннский камерный оркестр.