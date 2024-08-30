УЖЕ ЗАВТРА | Большой семейный день и новая комната страха „Зомбилэнд!“: на парковку Lasnamäe Centrum привезут аттракционы
С 30 августа в Ласнамяэ на парковке Lasnamäe Centrum открывается один из самых больших парков аттракционов в странах Балтии - Sky Tivoli MEGAPARK.
В парке развлечений Sky Tivoli будут представлены более 15 аттракционов для всей семьи. Специально к началу учебного года парк Sky Tivoli привозит, как новые, так и уже полюбившиеся аттракционы для всей семьи.
В лунопарке будут представлены:
Booster высотой в 30 метров и скоростью в 60 км/ч,
Extreme высотой в 14 метров
Autodrom с площадкой почти в 300 квадратных метров, где автомобили могут развивать скорость до 25 км/ч.
А также совершенно новую для странах Балтии комнату страха - Zombieland.
Кроме того, в Sky Tivoli вы найдете такие аттракционы, как Shrek, Labirünt, Luiged, Avengers, Space Mission, Sky Jump, Loterii, Batuudid, а также многие другие.
Каждые выходные в Sky Tivoli будут проходит различные бесплатные мероприятия и фестивали.
31 августа - мероприятие для всей семьи „Tere, kool!“
7 сентября - фестиваль уличной еды „Suur Lasnamäe Toidutänav“
Sky Tivoli MEGAPARK открыт с 30 августа по 15 сентября.
Часы работы:
Понедельник - Пятница 15:00 - 21:00
Суббота - Воскресенье 12:00 - 22:00