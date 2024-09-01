Культура
01.09.2024, 00:52

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Кирилл Клаус признался, сколько было потрачено на День Ласнамяэ. Смотрите, как прошел яркий праздник!

 
День Ласнамяэ 2024.
День Ласнамяэ 2024.
ФОТО: Ilja Matusihis | Delfi Meedia

31 августа состоялся традиционный День Ласнамяэ в парке Паэ. Управа района подготовила насыщенную программу, которая включала: соревнования, катание на лодках, стрельбу из лука, батуты, мастер-классы, игры и концерт. Смотрите нашу яркую галерею!

Начало Дню Ласнамяэ в парке Паэ в 15:40 дал детский забег для ребят в возрасте от одного года до 12 лет. С 16 часов заработали палатки с едой, где предлагались угощения на любой вкус и кошелек. Была представлена и грузинская кухня с шашлыками всевозможных видов, и всевозможная выпечка, горячая кукуруза, сахарная вата и многое другое.

Также можно было посетить всевозможные активности: детскую зону с аниматорами и мастер-классами, стрельбу из лука, батуты, аквагрим, хоккей, футбол и другие развлечения. Фишкой этого года стал заплыв на рафтах по паэсскому карьеру. Каждый желающий получил такую возможность бесплатно.

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