БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Кирилл Клаус признался, сколько было потрачено на День Ласнамяэ. Смотрите, как прошел яркий праздник!

Начало Дню Ласнамяэ в парке Паэ в 15:40 дал детский забег для ребят в возрасте от одного года до 12 лет. С 16 часов заработали палатки с едой, где предлагались угощения на любой вкус и кошелек. Была представлена и грузинская кухня с шашлыками всевозможных видов, и всевозможная выпечка, горячая кукуруза, сахарная вата и многое другое.