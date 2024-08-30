Анджелина Джоли привезла на Венецианский кинофестиваль нового избранника(4)
Впервые за долгое время голливудская кинодива Анджелина Джоли снова стала главной героиней одного из ведущих светских мероприятий. Актриса посетила Венецианский кинофестиваль, где состоялась премьера фильма „Мария“, в котором она сыграла главную роль.
Она поразила фанатов своим внешним видом. Поклонники указали, что в свои 49 лет Джоли не пытается молодиться, а выглядит достойно и с присущим ей вкусом. Одно, правда, их все-таки что-то смутило — чрезмерная худоба Анджелины Джоли. Также почитателей ее таланта поразила смена цвета волос — артистка стала блондинкой.
Актриса выбрала минималистичное, оттого еще более привлекающее внимание коричневое шифоновое платье с вышивкой крест-накрест в форме ромба на талии. Дополнила образ дива туфлями в тон и солнцезащитными очками.
Помимо прочего Джоли прибыла не одна, ее сопровождал предполагаемый избранник. 40-летний рэпер Akala сопровождал актрису. Папарацци при этом не заметили никаких признаков чего-то большего, чем дружба. Об этом же свидетельствуют снимки.
Поклонники вспомнили, что имя исполнителя уже мелькало в новостях о предполагаемых ухажеров звезды. Известно, что он встретился с актрисой и ее дочерьми на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года и „очень заботился о них“.