Анджелина Джоли привезла на Венецианский кинофестиваль нового избранника

Она поразила фанатов своим внешним видом. Поклонники указали, что в свои 49 лет Джоли не пытается молодиться, а выглядит достойно и с присущим ей вкусом. Одно, правда, их все-таки что-то смутило — чрезмерная худоба Анджелины Джоли. Также почитателей ее таланта поразила смена цвета волос — артистка стала блондинкой.

Актриса выбрала минималистичное, оттого еще более привлекающее внимание коричневое шифоновое платье с вышивкой крест-накрест в форме ромба на талии. Дополнила образ дива туфлями в тон и солнцезащитными очками.

Помимо прочего Джоли прибыла не одна, ее сопровождал предполагаемый избранник. 40-летний рэпер Akala сопровождал актрису. Папарацци при этом не заметили никаких признаков чего-то большего, чем дружба. Об этом же свидетельствуют снимки.

Поклонники вспомнили, что имя исполнителя уже мелькало в новостях о предполагаемых ухажеров звезды. Известно, что он встретился с актрисой и ее дочерьми на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года и „очень заботился о них“.