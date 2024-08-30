Самое время покупать билеты и бронировать отель! Выбран город проведения „Евровидения 2025“ и определены даты

Финал конкурса состоится в Базеле на арене St. Jakobshalle в субботу, 17 мая. Первый полуфинал пройдет во вторник, 13 мая, а второй полуфинал — в четверг, 15 мая.

Базель, расположенный на берегу реки Рейн, является третьим по величине городом Швейцарии после Цюриха и Женевы. Основным конкурентом Базеля в борьбе за право провести конкурс была Женева. Для Швейцарии это будет третий раз, когда она будет принимать крупнейший в мире конкурс песни.

В 1956 году швейцарцы организовали „Евровидение“ в Лугано. Это был единственный случай в истории конкурса, когда артисты могли исполнить две конкурсные песни. В 1989 году они провели конкурс в Лозанне после победы Селин Дион.