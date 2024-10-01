01.10.2024, 08:00
Согласно закону, в Эстонии проституции — нет. Комиссар полиции: „В такой сфере деятельности налоги платить нельзя“
ФОТО: Delfi Meedia
Ведущие подкаста „Поехали ко мне“ узнали у старшего комиссара Пыхьяской префектуры Игоря Кротенко, который уже более пяти лет — с 2019 года — серьезно занимается борьбой с проституцией, как закон регулирует статус людей, оказывающих сексуальные услуги, и какие существуют меры по профилактике подобной деятельности.
„Если мы посмотрим в закон, то там нет определения проституции, — объясняет старший комиссар Пыхьяской префектуры Игорь Кротенко. — У нас есть понятие „пособничество проституции, организации проституции“, то есть сводничество. Сутенерство — это по-народному, в законе это называется сводничеством“.
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