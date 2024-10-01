Согласно закону, в Эстонии проституции — нет. Комиссар полиции: „В такой сфере деятельности налоги платить нельзя“

„Если мы посмотрим в закон, то там нет определения проституции, — объясняет старший комиссар Пыхьяской префектуры Игорь Кротенко. — У нас есть понятие „пособничество проституции, организации проституции“, то есть сводничество. Сутенерство — это по-народному, в законе это называется сводничеством“.