Секс
01.10.2024, 08:00

Согласно закону, в Эстонии проституции — нет. Комиссар полиции: „В такой сфере деятельности налоги платить нельзя“

 
Коллаж с Игорем Кротенко
Коллаж с Игорем Кротенко
ФОТО: Delfi Meedia

Ведущие подкаста „Поехали ко мне“ узнали у старшего комиссара Пыхьяской префектуры Игоря Кротенко, который уже более пяти лет — с 2019 года — серьезно занимается борьбой с проституцией, как закон регулирует статус людей, оказывающих сексуальные услуги, и какие существуют меры по профилактике подобной деятельности.

„Если мы посмотрим в закон, то там нет определения проституции, — объясняет старший комиссар Пыхьяской префектуры Игорь Кротенко. — У нас есть понятие „пособничество проституции, организации проституции“, то есть сводничество. Сутенерство — это по-народному, в законе это называется сводничеством“.

Проституция в Эстонии не регулируется: она не запрещена, но и не разрешена. С точки зрения органов социального обеспечения или налогового департамента эта деятельность может рассматриваться как нарушение, связанное с неуплатой налогов.

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