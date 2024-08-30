Пони, сахарная вата и мастер-классы: в Маарду пройдет этно-ярмарка

По словам мэра Маарду Аурики Син-Керра, этно-ярмарка подчеркивает мультикультурность города: „Наш город всегда был местом для встреч людей, культур и обычаев. Этно-ярмарка подчеркивает, как притягателен и уютен наш город для представителей разных культур, ведь уже совсем скоро именно здесь соберутся тысячи гостей и артистов из Эстонии и из-за рубежа, чтобы поделиться частичкой своей культурного наследия, а также познать традиции других национальностей. Я приглашаю всех присоединиться к этому красочному и атмосферному событию, где каждый найдет себе что-то по душе, будь то многообразие угощений, национальная музыка или вдохновляющие этнические ремесла и искусство. Главное, чтобы мы провели это время вместе!“

„Трудно просто пройти мимо этно-праздника, так или иначе захочется покружится в танце перед сценой, ведь и в этом году на мероприятии выступят прекрасные артисты из Маарду, Тарту, Нарвы, Локса, Раквере и других городов. В субботу главным исполнителем выступит группа „Justament“, а латвийский ансамбль „Веретено“ добавит мероприятию международный окрас. В 22.00 небо над городом украсит фейерверк. В воскресенье свой вклад в праздничную атмосферу внесут маардуские местные коллективы, культурная программа завершится в 16.00 выступлением группы „Apgreit“. Всеми любимая ярмарка и город Маарду ждут вас, до встречи в парке Келламяэ!“ добавил Син-Керра.

Помимо культурной программы, неотъемлемой частью мероприятия является большая ярмарка с широким ассортиментом товаров от местных и приезжих продавцов и ремесленников – хозяйственные и садовые товары, мед, квас, орехи, мясо, рыба, специи, чай, халва, сушки, сладости ручной работы, народные костюмы и украшения, а также одежда из Италии, Латвии и Литвы, и многое другое. Начало торговли в дни ярмарки c 10.00.