Пони, сахарная вата и мастер-классы: в Маарду пройдет этно-ярмарка
В первые выходные осени 7 и 8 сентября, в парке Келламяэ состоится традиционная осенняя этно-ярмарка. В течение двух дней крупнейшая в Харьюмаа ярмарка соберет любителей культуры, ремесленников и торговцев со всей страны, чтобы в полной мере почувствовать многообразие культур. Песни и танцы разных народов, ароматы национальной кухни, а также лавочки с уникальными сувенирами украсят город Маарду уже в следующие выходные.
По словам мэра Маарду Аурики Син-Керра, этно-ярмарка подчеркивает мультикультурность города: „Наш город всегда был местом для встреч людей, культур и обычаев. Этно-ярмарка подчеркивает, как притягателен и уютен наш город для представителей разных культур, ведь уже совсем скоро именно здесь соберутся тысячи гостей и артистов из Эстонии и из-за рубежа, чтобы поделиться частичкой своей культурного наследия, а также познать традиции других национальностей. Я приглашаю всех присоединиться к этому красочному и атмосферному событию, где каждый найдет себе что-то по душе, будь то многообразие угощений, национальная музыка или вдохновляющие этнические ремесла и искусство. Главное, чтобы мы провели это время вместе!“
„Трудно просто пройти мимо этно-праздника, так или иначе захочется покружится в танце перед сценой, ведь и в этом году на мероприятии выступят прекрасные артисты из Маарду, Тарту, Нарвы, Локса, Раквере и других городов. В субботу главным исполнителем выступит группа „Justament“, а латвийский ансамбль „Веретено“ добавит мероприятию международный окрас. В 22.00 небо над городом украсит фейерверк. В воскресенье свой вклад в праздничную атмосферу внесут маардуские местные коллективы, культурная программа завершится в 16.00 выступлением группы „Apgreit“. Всеми любимая ярмарка и город Маарду ждут вас, до встречи в парке Келламяэ!“ добавил Син-Керра.
Помимо культурной программы, неотъемлемой частью мероприятия является большая ярмарка с широким ассортиментом товаров от местных и приезжих продавцов и ремесленников – хозяйственные и садовые товары, мед, квас, орехи, мясо, рыба, специи, чай, халва, сушки, сладости ручной работы, народные костюмы и украшения, а также одежда из Италии, Латвии и Литвы, и многое другое. Начало торговли в дни ярмарки c 10.00.
В многочисленных уличных кафе, расположенных рядом со сценой, можно будет попробовать ароматные этнические блюда. Например, полакомится запечённой рыбой, выловленной в Чудском озере, как в древние времена. Также продегустировать уникальный эстонский ликер ручной работы из шиповника. Современную кухню предложат вегетарианское кафе и кафе ChocoBerry, в ассортименте которого ягоды, эстетично политые шоколадом. Конечно, будут представлены вкусы и иностранной кулинарии: осетинские пироги, армянский шашлык, азербайджанский кебаб и турецкие вкусности. Пироги от Bar Buffee Nikolay, которые пользовались успехом у гостей ярмарки в прошлом году, порадуют гостей и в этом.
Среди гостей ярмарки всегда много детей и подростков, ведь батуты, карусели, пони, сахарная вата и мороженное тоже являются неотъемлемой частью осенней ярмарки.
В этом году осенняя этно-ярмарка пройдет в Маарду уже в 23 раз. Мероприятие организует Маардуский центр культуры и информации при поддержке и в сотрудничестве с Маардуской горуправой.
Культурная программа
Суббота 07.09.2024
12.00 - „Лира“, танцевальный ансамбль „Raida“
13.50 - Приветствие мэра
14.00 - ансамбль „Roosinupukesed“ и „Folkduo“ (Risti)
15.00 - Узбекский ансамблю „Согдиана“ (Нарва), фольклорный ансамбль „Супрядки“ (Нарва)
16.00 - Украинский вокальный ансамбль „Барвинок“ (Раквере), „Бахтале“
17.00 - „Loksa tantsijad“ (Локса), Dance Hajat (Тарту)
18.00 - Танцевальный коллектив „Терек“, ансамбль „Ирис“
19.00 - Яан Кирсс и друзья
20.00 - „Веретено“ (Латвия)
20.45 - Техническая пауза
21.00 – „Justament“
22.00 - Салют
Воскресенье 08.09.2024
12.00 - ансамбль „Веретено“ (Латвия)
13.00 - Выступление творческих коллективов Маардуского Рахвамая
14.00 - Хор „Сударушки“
15.00- Студия De Light
16.00 - „Apgreit“