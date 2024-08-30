В День знаний фестиваль городского пространства будет посвящен детям и молодежи

В 10 часов утра стартует дизайн-спринт „Безопасный и веселый путь в школу“ детского и молодежного акселератора креативных индустрий Vivita. Дети и молодежь в возрасте от 9 до 18 лет приглашаются на обсуждение на тему городского пространства.

„Будущее города – в руках сегодняшних детей и молодежи, поэтому их мнение для нас очень важно. В ходе дизайн-спринта они смогут испытать на практике процесс дизайна, изобретать и создавать, мастерить своими руками, а также представить свои работы горожанам. Полет детской фантазии безграничен, и наверняка у них будут вдохновляющие идеи для реального формирования городского пространства“, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

В 13 и 15 часов дети до 14 лет могут принять участие в мастер-классе, где вместе с Хелиной Карвак сфокусируются на теме передвижения в городской среде и узнают о разнообразных возможностях для движения в городе. Участники будут перемещаться по разным местам в окрестностях Горхолла и решать физические задачи. Мастер-класс подходит для всех, кто хочет узнать городское пространство через движение и провести время в игровой форме.

В 12 и 14 часов все желающие старше 15 лет смогут испытать себя в соревнованиях по бросанию блинчиков на пляже возле Горхолла вместе с Мейстерьяаном. С 12 до 16 часов тренеры клуба Saku Petangiklubi будут обучать теории и практике игры в петанк.

В программе и множество других развлечений. Например, принцессы Эльза и Анна будут рисовать с детьми, а Пеппи Длинныйчулок научит новым проделкам. Дети бесплатно получат сахарную вату и смогут пускать огромные мыльные пузыри. В Музее архитектуры открыта бесплатная выставка Музея архитектуры „Вечный Горхолл“, состоятся экскурсии по Горхоллу.

На заключительном концерте фестиваля городского пространства в 16 часов выступят EiK, Марис Пихлап, Маттиас Тирмасте и maria kallastu, а также исполнители, имена которых пока держатся в секрете.

Все мероприятия и программа фестиваля доступны по ссылке www.tallinn.ee/linnaruumifestival.