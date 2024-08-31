ФОТО | Проливной дождь не помеха! Народ собрался на Певческом поле на концерт Армина Ван Бюрена(7)
Сегодня вечером Армин Ван Бюрен даст грандиозный концерт на Певческом поле в Таллинне - единственное выступление в странах Балтии. Также выступят специальные гости: Miss Monique (UKR), Darude (FIN), Seth Hills (NLD), Heavyweight (FIN) и Syn Cole. Толпы людей потихоньку собираются на Певческом поле, готовые к незабываемой ночи. Взгляните поближе в галерее!
Толпы людей потихоньку собираются на Певческом поле, готовые к незабываемой ночи. И дождь им не мешает! Взгляните поближе в галерее!
Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе „DJ Mag Top 100 DJs“ пять раз, внося свой вклад в двадцать последовательных пятерых мест на сегодняшний день.
На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов — „76“ (2003), „Shivers“ (2005), „Imagine“ (2008), „Mirage“ (2010), ’Intense“ (2013), „Embrace“ (2015) и „Balance“ (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.