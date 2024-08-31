ФОТО | Проливной дождь не помеха! Народ собрался на Певческом поле на концерт Армина Ван Бюрена

Толпы людей потихоньку собираются на Певческом поле, готовые к незабываемой ночи. И дождь им не мешает! Взгляните поближе в галерее!

Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе „DJ Mag Top 100 DJs“ пять раз, внося свой вклад в двадцать последовательных пятерых мест на сегодняшний день.

На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов — „‎76“ (2003), „‎Shivers“ (2005), „‎Imagine“ (2008), „‎Mirage“ (2010), ’Intense“ (2013), „‎Embrace“ (2015) и „‎Balance“ (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.