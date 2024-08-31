Американский рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер на сцене во время выступления

Мэр города Лорен Гарретт рассказала, что рэпера доставили в местную больницу на скорой помощи, но спасти музыканта не удалось.

Представляющее его агентство MN2S подтвердило смерть уроженца Нью-Йорка в заявлении для Би-би-си, отметив, что „его наследие будет жить благодаря его нестареющей музыке“.

„Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру“, — сказал представитель агентства.

„Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии“.

В своем обращении в соцсетях семья рэпера написала, что он был „лучезарной душой, маяком света на сцене и в жизни“.

„FatMan Scoop был не просто исполнителем мирового класса, он был отцом, братом, дядей и другом, — отметила его семья. — Он дарил нам смех, был постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества“.

FatMan Scoop (по паспорту Айзек Фримен III) был влиятельной фигурой на нью-йоркской хип-хоп сцене 1990-х годов.

Он участвовал в создании многих популярных песен, в том числе удостоенных премии „Грэмми“ Lose Control Мисси Эллиотт и It’s Like That Мэрайи Кэри.

Скуп также известен своим хитом Be Faithful, выпущенным в 1999-м году, но получившим международный успех в 2003-м, когда эта песня возглавила чарты в Ирландии и Великобритании.

В 2004 году рэпер снялся в британском телесериале Chancers на Channel 4, в котором музыканты помогают начинающим британским исполнителям, мечтающим добиться успеха в США.

Тур-менеджер Fatman Scoop диджей Pure Cold написал в Instagram, что он „потерял дар речи“, узнав о смерти своего друга.

„Ты провез меня по всему миру, чтобы выступать вместе на самых великих сценах на этой планете, — написал он. — То, чему ты меня научил, сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня“.

7 сентября Fatman Scoop должен был выступить в Британии на фестивале Reminisce. Организаторы фестивали назвали новость о его смерти „опустошающей“.

„Он был не просто одним из самых популярных наших исполнителей, он был дорогим членом семьи Reminisce, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Его заразительной энергии и таланта будет не хватать больше, чем это можно выразить словами“.