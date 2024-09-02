Один из врачей, обвиняемый в смерти актера Мэттью Перри от наркотиков, отпущен судом под залог

Доктор Марк Чавес, один из пяти человек, обвиняемых по делу о смерти актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли в сериале „Друзья“ и скончавшегося в прошлом году от передозировки наркотиков, предстал перед американским судом.

Тело 54-летнего Перри было обнаружено у него дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала наличие в крови актера высокой концентрации кетамина — наркотического вещества, оборот которого строго контролируется государством, передозировка которым и привела к летальному исходу, пишет Русская служба BBC.

Доктор Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью распространения кетамина.

На заседании суда в пятницу для него был установлен залог в размере 50 000 долларов, при этом Чавесу было предписано сдать свой паспорт и прекратить заниматься медицинской практикой.

„Мой клиент берет на себя ответственность (за произошедшее — Би-би-си). Он делает все, что в его силах, чтобы сотрудничать и помогать в этой ситуации“, — сказал адвокат Мэтт Биннингер.

Полиция объявила о результатах расследования смерти актера две недели назад. Оно выявило „широкую подпольную преступную сеть“ поставщиков наркотиков, в огромных количествах распространявших кетамин.

Трое обвиняемых, в том числе личный помощник Перри, уже признали свою вину по обвинению в хранении наркотиков.

Кетамин — мощное обезболивающее средство — используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей.

Близкие погибшего актера рассказали следователям, что Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином, однако последний сеанс был проведен более чем за неделю до его смерти.

Согласно заключению судмедэкспертов, период полураспада кетамина в организме человека слишком короток, а потому на последствия инфузионной терапии результат посмертных анализов списать никак нельзя.