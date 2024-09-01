01.09.2024, 11:12
Госпожа президент. Как женщины покоряют Белый дом - кино vs. реальность(5)
ФОТО: | Shutterstock
Камала Харрис является первой темнокожей женщиной, официально выдвинутой на пост президента США. В случае победы на выборах в ноябре этого года она создаст сразу несколько прецедентов, став не только первой женщиной, но и первой темнокожей женщиной у руля Америки, а также первой женщиной президентом азиатского (и афро-ямайского) происхождения. А вот в кинематографе президентами США за прошедшие сто (!) лет женщины становились уже много раз.
Первое появление женщины-президента в кино произошло в немом научно-фантастическом фильме 1924 года „Последний человек на Земле“. Увы, такой сюжетный выбор был обоснован не осознанностью, а необходимостью, поскольку все персонажи-мужчины в фильме умерли от так называемого „маскулита“.
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