Госпожа президент. Как женщины покоряют Белый дом - кино vs. реальность

Камала Харрис является первой темнокожей женщиной, официально выдвинутой на пост президента США. В случае победы на выборах в ноябре этого года она создаст сразу несколько прецедентов, став не только первой женщиной, но и первой темнокожей женщиной у руля Америки, а также первой женщиной президентом азиатского (и афро-ямайского) происхождения. А вот в кинематографе президентами США за прошедшие сто (!) лет женщины становились уже много раз.