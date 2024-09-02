Кристина Пяртельпоэг все-таки нашла новую любовь: „Он очень хороший человек, но я стараюсь быть на чиле“

В новом эпизоде подкаста Кристина сначала называет своего нового возлюбленного лишь „другом“, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что между двумя молодыми людьми есть нечто большее. О серьезности новых любовных отношений говорит и тот факт, что нового кавалера Кристина уже познакомила с одной из ее ближайших подруг, блогеркой Маллукас, которая является второй ведущей подкаста.

„У меня все хорошо, мне приятно. Появился тут один кавалер“, - объявила влюбленная Кристина в самом начале нового эпизода. И хотя она не хотела говорить о новом воздыхателе, боясь разболтать слишком много, она все же раскрыла кое-что о первых днях их романа. Оказалось, что роман между известной блогеркой и загадочным воздыхателем начался довольно поспешно.

„В первый же день знакомства мы встретились, но уже на следующий день он должен был уехать с семьей за город на неделю. Когда мы встретились в первый раз, он полушутя-полусерьезно предложил мне поехать с ним, потому что его двоюродные сестры и их мужья тоже едут“, - вспоминает Кристина. Поскольку молодые люди встречались впервые, Кристина подумала, что будет немного забавно сразу же пойти и познакомиться со своими родственниками.

Кавалер блогерки уже уехал за город с родственниками, как вдруг Кристина получила сообщение от одной из вышеупомянутых двоюродных сестер. Поскольку в той компании, судя по всему, было весело, и Кристине снова сделали предложение присоединиться - на этот раз с более серьезное - она решила поехать. По словам Кристины, последовала замечательная неделя, после которой она поняла, что между ними происходит что-то интересное.

Так кто же этот мужчина? Этого Кристина пока не раскрывает. „Он очень хороший человек, но я стараюсь быть на чиле“, - сказала она, описывая своего избранника. Они познакомились в конце июля, и, вспоминая лето, Кристина называет это время „идеальным“.