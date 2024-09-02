ФОТО | Узнаете этих задорных ребят? В честь 1 сентября известные люди Эстонии поделились архивными снимками своих школьных лет(1)
1 сентября - день, когда дети снова возвращаются в стены школ, чтобы начать новый учебный год. Но не только для школьников и студентов этот день волнителен и важен! Школьные годы - это бурное время в жизни каждого. Задумывались ли вы когда-нибудь, какими были известные эстоноземельцы в школьные годы? Мы попросили публичных личностей Эстонии поделиться архивными фотографиями своего первого сентября. А вы угадали бы без подсказки, кто есть кто?
Кая Каллас, экс-премьер-министр Эстонии
Это известное фото Каи Каллас с ее родителями Кристи и Сиймом Калласом, которое часто использовали пропагандистские источники, было сделано в 90-х - как сказала сама Каллас, в 1994 или 1995 году, когда будущий политик училась в 11 или 12 классе. Получается, здесь она уже практически выпускница!
Владимир Свет, министр инфраструктуры
Этот четвероклассник за свою политическую карьеру успел побывать и старейшиной Ласнамяэ с Кесклинном, и вице-мэром Таллинна, а теперь вот „дослужился“ и до министра. Правда, его можно тут не узнать, ведь последнее время он предпочитает носить солидную бороду.
Алика Милова, певица
Певице Алике Миловой всего 21 год, а впервые эстонская публика узнала о ней в 2018 году - тогда 15-летняя школьница из Нарвы стала победительницей музыкального шоу „BRAVO!“ на ETV+. За этим последовала головокружительная карьера - победа в шоу „Эстония ищет суперзвезду“, первое место в конкурсе Eesti Laul и восьмое место на „Евровидении“ в Ливерпуле. На фото Алика на кастинге шоу, которое даст старт ее карьере.
Диана Арно, дизайнер
Эта юная девочка в будущем одержит победу на конкурсе „Мисс Эстония“, а позже докажет всем, что она еще и талантливый дизайнер, завоева престижную награду „Золотая игла“.
Виталий Вестеринен, телеведущий
Харизма видна еще в самом детстве! В этом мальчишке легко узнать прирожденного ведущего Виталия Вестеринена, который радует народ как на телевидении, так и на разных мероприятиях.
Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу
Фото 1986 года, будущая политик на снимке посередине. Даже на детской фотографии Мария излучает уверенность и целеустремленность. Радость и счастье на лице, любознательность и открытость миру – все говорит о том, что с самого начала она была готова идти к успеху семимильными шагами.
Илона Калдре, экстрасенс
На фото 1976 года мы видим девочку с ранним интересом к миру вокруг нее. Взгляд, полный вдохновения и любопытства, без сомнения, принадлежит Илоне Калдре - кто бы мог подумать, что у девочки на фото откроется такой сильный дар к провидению! Илона с самого детства обладала яркой харизмой, которая чувствуется даже через фото.
Павел Гурьянов, шеф-повар
На фото будущий ресторатор, чье заведение KOGU Resto радует вкусовыми впечатлениями жителей и гостей Таллинна, запечатлен по центру с одноклассниками. Особого внимания заслуживает жест рукой!
Оксана Тандит, дизайнер
На этом фото известному дизайнеру Оксане Тандит, которая совсем скоро поборется за престижную награду „Золотая игла“, всего 15 или 16 лет. Уже тогда видно, что девушка неровно дышит к моде - на ней рубашка, которую она сшила сама на уроке технологии из ткани с огуречным принтом, который был писком моды в конце 80-х.
Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ
Имя Юлианны Юрченко сейчас на слуху - она сменила партию и вновь готовится стать старейшиной Ласнамяэ. Строгость во взгляде и в образе на этом фото 1996 года уже намекают на твердость характера и настойчивость. Детская уверенность и продуманность впоследствии помогли ей достичь впечатляющих высот в общественной службе.
Алина Захарова, телеведущая и журналист
Обычно все привыкли видеть телеведущую Алину Захарову яркой блондинкой, но и этот цвет ей очень идет! Фото сделано в сентябре 2009 года, когда Алина пошла в 8-й класс.
Андрей Титов, телеведущий
На снимке 1986 года мы видим мальчика с яркими глазами и задумчивым выражением лица. Этот мальчик - никто иной, как Андрей Титов, талантливый телеведущий и журналист. Его врожденный интерес к окружающему миру был заметен еще в детстве.
Тамара Тютина, главред GLOSS.ee
Эта девочка в розовом по-прежнему любит носить яркие цвета. Главный редактор лайфстайл-портала GLOSS.ee Тамара Тютина запечатлена на фото 1 сентября 2001 года, когда пошла в седьмой класс. А что, этот образ и сейчас выглядит довольно стильно - правда, не для торжественной линейки!
Светлана Агуреева, стилист ETV и ETV+
На этой фотокарточке 1997 года перед нами предстала маленькая девочка с модными локонами, эффектным бантом в волосах и решительным взглядом. Неудивительно, что Светлана Агуреева стала успешным стилистом, уже в юности она проявляла свою индивидуальность и стиль.
Анастасия Коваленко-Кылварт, депутат Рийгикогу
Прямая спина, осанка, уверенный взгляд и широкая улыбка – это Анастасия Коваленко-Кылварт, будущая мотогонщица и женщина-политик, в 2000 году. Ее уверенность и определенность на этой фотографии видны издалека, хотя наверняка девочка на фото еще даже не подозревает, какие большие победы ее ждут в будущем.
Елена Аблаева, блогерка
Хитрый взгляд и намерение завоевать этот мир - именно так могут описать Елену Аблаеву ее подписчики, которых она постоянно радует искрометным юмором и креативными видео. На этом фото 1986 года малышка в сарафане со значком октябренка на груди уже точно знает, что совершит революцию в своей будущей карьере.
Журналисты RusDelfi
Ваши преданные слуги, редакторы портала Bublik и Jana Виктория Соломончук и Андрей Данило, в 1999 и 1997 году, соответственно.