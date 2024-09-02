ФОТО | Узнаете этих задорных ребят? В честь 1 сентября известные люди Эстонии поделились архивными снимками своих школьных лет

Кая Каллас, экс-премьер-министр Эстонии

Это известное фото Каи Каллас с ее родителями Кристи и Сиймом Калласом, которое часто использовали пропагандистские источники, было сделано в 90-х - как сказала сама Каллас, в 1994 или 1995 году, когда будущий политик училась в 11 или 12 классе. Получается, здесь она уже практически выпускница!

Владимир Свет, министр инфраструктуры

Этот четвероклассник за свою политическую карьеру успел побывать и старейшиной Ласнамяэ с Кесклинном, и вице-мэром Таллинна, а теперь вот „дослужился“ и до министра. Правда, его можно тут не узнать, ведь последнее время он предпочитает носить солидную бороду.

Алика Милова, певица

Певице Алике Миловой всего 21 год, а впервые эстонская публика узнала о ней в 2018 году - тогда 15-летняя школьница из Нарвы стала победительницей музыкального шоу „BRAVO!“ на ETV+. За этим последовала головокружительная карьера - победа в шоу „Эстония ищет суперзвезду“, первое место в конкурсе Eesti Laul и восьмое место на „Евровидении“ в Ливерпуле. На фото Алика на кастинге шоу, которое даст старт ее карьере.

Диана Арно, дизайнер

Эта юная девочка в будущем одержит победу на конкурсе „Мисс Эстония“, а позже докажет всем, что она еще и талантливый дизайнер, завоева престижную награду „Золотая игла“.

Виталий Вестеринен, телеведущий

Харизма видна еще в самом детстве! В этом мальчишке легко узнать прирожденного ведущего Виталия Вестеринена, который радует народ как на телевидении, так и на разных мероприятиях.

Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу

Фото 1986 года, будущая политик на снимке посередине. Даже на детской фотографии Мария излучает уверенность и целеустремленность. Радость и счастье на лице, любознательность и открытость миру – все говорит о том, что с самого начала она была готова идти к успеху семимильными шагами.

Илона Калдре, экстрасенс