ФОТО | Брэд Питт засветился на Венецианском кинофетивале с новой пассией! Кто избранница актера?

В этом году на кинособытии звезда Голливуда представит комедийную ленту „Одинокие волки“, в которой сыграл главную роль вместе с Джорджем Клуни.

Стоит указать, что организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы Питт не пересекался со своей бывшей - актрисой Анджелиной Джоли. На днях артистка также находилась в Италии, куда прибыла, чтобы представить фильм „Мария“.

Организаторы продумали расписание таким образом, чтобы Питт и Джоли, которые много лет не могут прийти к согласию из-за развода, не встретились. Поэтому, когда актер прилетел в Италию, Анджелины уже не было в стране.

На Венецианском кинофестивале 60-летний Брэд показался в компании своей возлюбленной - 31-летней дизайнерши ювелирных украшений Инес де Рамон. Папарацци сняли пару и распространили кадры в сети. Стоит указать, что она является первой женщиной Питта после скандального развода.

Лето влюбленные провели в имении Chateau Miraval во Франции. Интересно, что именно там актер сделал Джоли предложение в 2014 году. Впервые о романе Инес и Брэда стало известно в ноябре 2022 года. Пока что пара не спешит заключать официальный брак.

К слову, процесс развода с Джоли Питт начал еще в 2019 году. Однако до сих пор продолжаются суды о разделе имущества и опеке над детьми. В браке они прожили 5 лет и воспитывают 5 детей.