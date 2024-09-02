Будет ходить на работу, как и все! Скандальная светская львица Бригитте Сюзанне Хунт решила сменить профессию

„Я действительно очень счастлива в карьерном плане и нахожусь в правильном месте. Я давно не была такой активной, мотивированной и не чувствовала, что наконец-то могу по-настоящему использовать свой мозговой потенциал там, где его ценят. Я недооценила ценность командной работы и ощущение того, что изо дня в день являешься частью чего-то большего, чем ты сам“, - говорит она, коротко описывая свою новую работу.

Из остальной части интервью стало известно, что на новой работе она будет работать на полставки, так как ей приходится вписывать в свой график учебу в университете и другие проекты: „Но я скучаю по своей жизни, она имеет какую-то ценность, кроме того, что я просто хожу на макияж и живу, чтобы развлекать публику. Это не было настоящим. Я тосковала по рутине, по командному духу, по обучению, по уверенности. Когда я стану адвокатом, средняя почасовая ставка на рынке будет составлять 200 евро. Неплохо, правда? У меня был выбор: учиться на юриста как на настоящую работу или разговаривать с духами, очернять женщин и унижать других. Петь я не умею. Я сделала лучший для себя выбор. Думаю, в долгосрочной перспективе он будет самым прибыльным“.