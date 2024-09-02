02.09.2024, 18:00
Не только сексуальная, но и умная! Зарабатывающая на OnlyFans эстонская звезда реалити учится на необычной специальности(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Звезда реалити Хелена Клаар сейчас учится в университете на магистра в области теплоэнергетики. „Идет второй год моей магистратуры. Я не учусь на отлично, но стараюсь быть молодцом. Через десять лет я надеюсь работать на атомной электростанции“, - сказала Клаар в интервью TV3.
По ее словам, в Эстонии обязательно должна быть построена атомная электростанция: „Будем надеяться, что эстонское государство не даст нам неправильный ответ“.
„Я также активна в социальных сетях и до сих пор на OnlyFans, советую подписаться“, - добавила она.