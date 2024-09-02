Шоубиз
02.09.2024, 18:00

Не только сексуальная, но и умная! Зарабатывающая на OnlyFans эстонская звезда реалити учится на необычной специальности

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ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

На прошлой неделе впервые за долгое время появившаяся на публике звезда эстонского реалити-шоу „Rannamaja“ Хелена Клаар доказывает, что можно одновременно зарабатывать на жизнь созданием горячего контента на платформе OnlyFans и при этом учиться на серьезной специальности, пишет TV3.

Звезда реалити Хелена Клаар сейчас учится в университете на магистра в области теплоэнергетики. „Идет второй год моей магистратуры. Я не учусь на отлично, но стараюсь быть молодцом. Через десять лет я надеюсь работать на атомной электростанции“, - сказала Клаар в интервью TV3.

По ее словам, в Эстонии обязательно должна быть построена атомная электростанция: „Будем надеяться, что эстонское государство не даст нам неправильный ответ“.

„Я также активна в социальных сетях и до сих пор на OnlyFans, советую подписаться“, - добавила она.

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