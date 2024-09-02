Не только сексуальная, но и умная! Зарабатывающая на OnlyFans эстонская звезда реалити учится на необычной специальности

Звезда реалити Хелена Клаар сейчас учится в университете на магистра в области теплоэнергетики. „Идет второй год моей магистратуры. Я не учусь на отлично, но стараюсь быть молодцом. Через десять лет я надеюсь работать на атомной электростанции“, - сказала Клаар в интервью TV3.