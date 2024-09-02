Волшебная выставка: музей Нигулисте открывает двери в чудесный мир единорогов

Выставка создана по мотивам семейной выставки „Единороги. Я поверю в тебя, если ты поверишь в меня“, прошедшей в Королевской сокровищнице Швеции с октября 2022 года по апрель 2024 года, призванной продемонстрировать, что единороги занимают определенное место в королевской коллекции. „Королевская сокровищница Швеции (Livrustkammaren) – музей королевской истории Швеции, так что тот факт, что пару лет назад мы подготовили выставку о единорогах, может показаться неожиданным. Но все эти единороги очень разные, исторические и царственные, современные и веселые. Нас очень обрадовал интерес Музея Нигулисте к нашей выставке. В Музее Нигулисте первоначальная выставка Королевской сокровищницы Швеции получила совершенно новый облик. Немалая часть экспонатов со шведской выставки прибыла в Таллинн, но выставка здесь дополняет их интересными находками из эстонских коллекций. Это в очередной раз показывает, что единороги популярны везде и не теряют актуальности по всему миру. На выставке в Таллинне шведские королевские единороги находятся рядом с эстонскими единорогами. Может быть, нашим единорогам предстоит продолжить путешествие и после выставки в Музее Нигулисте?“ – рассказывает Малин Грундберг, директор Королевской сокровищницы Швеции.