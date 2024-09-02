Голливуд возвращается в Ласнамяэ! Лаагна теэ будет перекрыта из-за съемок сериала

„Действительно, на Лаагна теэ были вывешены эти знаки, надо признать, несколько преждевременно – еще до официального согласования с Транспортным департаментом. Сейчас идет процесс согласования, который завершится скорее всего сегодня или завтра. После этого уже компания, департамент и управа района известят всех жителей об изменениях, которые связаны со съемками“, – сказал Клаус корреспонденту радионовостей ERR.

„Сразу же скажу, что изменения даже близко не будут столь масштабными, как во время съемок „Довода“ на Лаагна теэ. Все ограничивается лишь одним вечером и ночью. Правда, изменения затронут два дня. Первый съемочный день будет на мосту Раадику уже 9 сентября (с 8 до 18). Пешеходы смогут пользоваться этим мостом во время перерывов, которые будут регулярно проводиться. Второй день – 18 сентября, вечер и ночь“, – пояснил Клаус.

Компания Münchhausen Films, которая проводит в сентябре в столичном районе Ласнамяэ съемки голливудского шпионского сериала, уточнила, что Лаагна теэ будет полностью закрыта 18 сентября в период с 22:00 до 05:00, а не с 19:00 до 07:00, как сообщала накануне районная управа Ласнамяэ - „Чтобы нарушения жизненного ритма местных жителей были минимальными“.

В Эстонии осенью начнутся съемки нового американского сериала с Майклом Фассбендером в главной роли. Шпионский триллер „Агентство“ (The Agency) выпустят студии Paramount+ и Showtime.

Продюсеры – Джордж Клуни и Грант Хеслов, главную роль исполнит Майкл Фассбендер. Сериал основан на французском сериале Le Bureau des Légendes, который шел на Canal+ с 2015 по 2020 год.