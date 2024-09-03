Признание эстонского шоумена: я не ношу нижнее белье уже более 15 лет, поэтому моюсь несколько раз в день

Томас принимает холодный душ по утрам уже два года - он начал это делать после того, как увидел в TikTok видео о пользе ледяной воды для здоровья. „Конечно, первые несколько раз я задыхался, и это не было чем-то приятным“, - признался он, рассказывая о своей косметической процедуре.

Легрант подчеркнул, что гигиена является для него крайне важна. „Я не ношу нижнее белье уже более 15 лет, поэтому моюсь три-пять раз в день“, - сказал он, признавшись, что это забавная привычка.

Томас также считает, что красота мужчины заключается прежде всего в ухоженных руках и аккуратных ногтях.

Как ранее писал журнал Kroonika, новый возлюбленный популярной в Эстонии блогерки Маллукас - отец пятерых детей Томас Мяртен Легрант, раньше носивший имя Мяртен Веэдла. Томас опубликовал две книги. В первой книге он рассказывает о своем прошлом лизингового мошенника, за что он был осужден пять раз. Вторая книга повествует о жизни Легранта после отъезда из Эстонии. Недавно пара отметила десятый месяц своих отношений.