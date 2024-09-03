В школах Флориды запретили „Анну Каренину“ Толстого

В иске названо несколько книг, которые были изъяты из школьных библиотек в соответствии с законом, в том числе произведения известных авторов Майи Энджелоу и Эрнеста Хемингуэя, сообщает BBC.

Чиновники Флориды отреагировали на иск, назвав его „трюком“, и отрицают, что штат запретил книги. „Во Флориде нет запрещенных книг, — заявил представитель Департамента образования штата Сидни Букер. - Но для школ не подходят откровенные материалы и инструкции сексуального характера“.

В основе иска лежит законопроект, принятый во Флориде в прошлом году, который требует от школ разработать механизм, с помощью которого родители могли бы возражать против определенных книг, находящихся в библиотеках или классах. Подлежащие удалению книги определены как те, которые „изображают или описывают сексуальное поведение“ или которые „не соответствуют уровню обучения и возрастной группе“ учащихся.

Согласно отчету Pen America, некоммерческой организацией, выступающей за свободу слова, во Флориде с июля 2021 года по декабрь 2023 года было зафиксировано 3135 запретов на книги — это самый высокий показатель в стране. Pen America заявила, что в большинстве изъятых книг „рассказывается об идентичности ЛГБТК+, цветных персонажах, расе и расизме, а также описываются сексуальные переживания в самой широкой интерпретации этого понимания“.

Среди изъятых книг — „По ком звонит колокол“ Эрнеста Хемингуэя, „Самые синие глаза“ Тони Моррисон и „Анна Каренина“ Льва Толстого.

К иску издательств также присоединились такие авторы бестселлеров, как Джон Грин и Джоди Пиколт, а также родители, выступающие против закона Флориды.