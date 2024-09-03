В школах Флориды запретили „Анну Каренину“ Толстого(6)
Из школьных библиотек Флориды изъяты десятки, если не сотни наименований книг, в том числе „Анна Каренина“. Возмущенные книжные издательства подали иск против штата, в заявлении утверждается, что закон Флориды нарушает право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой.
В иске названо несколько книг, которые были изъяты из школьных библиотек в соответствии с законом, в том числе произведения известных авторов Майи Энджелоу и Эрнеста Хемингуэя, сообщает BBC.
Чиновники Флориды отреагировали на иск, назвав его „трюком“, и отрицают, что штат запретил книги. „Во Флориде нет запрещенных книг, — заявил представитель Департамента образования штата Сидни Букер. - Но для школ не подходят откровенные материалы и инструкции сексуального характера“.
В основе иска лежит законопроект, принятый во Флориде в прошлом году, который требует от школ разработать механизм, с помощью которого родители могли бы возражать против определенных книг, находящихся в библиотеках или классах. Подлежащие удалению книги определены как те, которые „изображают или описывают сексуальное поведение“ или которые „не соответствуют уровню обучения и возрастной группе“ учащихся.
Согласно отчету Pen America, некоммерческой организацией, выступающей за свободу слова, во Флориде с июля 2021 года по декабрь 2023 года было зафиксировано 3135 запретов на книги — это самый высокий показатель в стране. Pen America заявила, что в большинстве изъятых книг „рассказывается об идентичности ЛГБТК+, цветных персонажах, расе и расизме, а также описываются сексуальные переживания в самой широкой интерпретации этого понимания“.
Среди изъятых книг — „По ком звонит колокол“ Эрнеста Хемингуэя, „Самые синие глаза“ Тони Моррисон и „Анна Каренина“ Льва Толстого.
К иску издательств также присоединились такие авторы бестселлеров, как Джон Грин и Джоди Пиколт, а также родители, выступающие против закона Флориды.
В нем утверждается, что закон штата позволяет школам автоматически запрещать книги без консультации с „подготовленными специалистами, такими как учителя или специалисты по СМИ, для определения того, какие книги являются подходящими“. В иске также говорится, что некоторые школы запретили книги, содержащие, например, фразу „занялись любовью“, не принимая во внимание контекст книги в целом. Эти ограничения „применяются ко всем классам, от детского сада до двенадцатого“, отмечают авторы иска, утверждая, что закон создал „режим строгой цензуры“ в школах. В исковом заявлении также содержится требование о внесении поправок в закон.
В интервью CBS News, Джуди Хейс, мать из Флориды, присоединившаяся к иску, заявила, что закон нанес ущерб способности ее сына к обучению: „Мы не говорим о журнале Playboy, понимаете, мы говорим об „Анне Карениной“ и „Войне и мире“.
В числе ответчиков, названных в иске, — Бен Гибсон, председатель Совета по образованию штата Флорида, а также другие члены школьного совета. В документе не упоминается имя губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который ранее выступал за принятие закона.
В апреле г-н ДеСантис подписал законопроект, ограничивающий возможность возражения против тех или иных книг в школах Флориды, заявив, что он пытается „предотвратить злоупотребления со стороны активистов, которые использовали закон, чтобы бросить вызов таким книгам, как „Дающий“ и „Библия“. „Я думаю, что произошло следующее: некоторые люди, воспринявшие прозрачность учебной программы как оружие, пытаются использовать это в политических целях“, — сказал он тогда на пресс-конференции.
Согласно новым правилам, бездетные жители Флориды могут возражать только против одной книги в месяц. Для тех, у кого есть дети, никаких ограничений нет.