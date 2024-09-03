Этой осенью на сцене Русского театра будет много увлекательных детских спектаклей

Молодой латышский драматург Линда Рудене переработала текст известной английской сказки на современный лад, дав высказаться и объясниться всем героям.

Так получился новый вариант знакомой истории, а финал и вовсе сталнеожиданным. Пришло время и Волку рассказать свою версию событий и научить поросят чему-то очень важному...

В спектакле заняты молодые актеры театра Илья Болотов, Артём Веселовский, Евгений Кравец, Олександра Левицька.

Стихи и сказки для маленьких детей

Интерактивный спектакль для детей младшего возраста Пьеса Ксении Никитиной по стихам Самуила Яковлевича Маршака „Кто стучится в дверь ко мне?“ – интерактивный спектакль для самых маленьких, для пап и мам, а также для бабушек и дедушек – в общем, для всех, ведь поэзия С. Я. Маршака знакома нам с самых малых лет.

Герои спектакля: три волшебные старушки Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный, открывают нам Книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Этот спектакль для всей семьи!

Сейчас также идет ярмарка билетов - подробнее здесь.