Этой осенью на сцене Русского театра будет много увлекательных детских спектаклей
Все знают сказку про трех поросят? Но уверены ли вы, что знаете о них всю правду? Нет?“ Тогда Русский театр приглашает уже в сентябре на новую сказку (даже вместе со зрителями). Mожно будет посмотреть и даже поучаствовать в классном спектакле про задорных братцев-пятачков.
Молодой латышский драматург Линда Рудене переработала текст известной английской сказки на современный лад, дав высказаться и объясниться всем героям.
Так получился новый вариант знакомой истории, а финал и вовсе сталнеожиданным. Пришло время и Волку рассказать свою версию событий и научить поросят чему-то очень важному...
В спектакле заняты молодые актеры театра Илья Болотов, Артём Веселовский, Евгений Кравец, Олександра Левицька.
Стихи и сказки для маленьких детей
Интерактивный спектакль для детей младшего возраста Пьеса Ксении Никитиной по стихам Самуила Яковлевича Маршака „Кто стучится в дверь ко мне?“ – интерактивный спектакль для самых маленьких, для пап и мам, а также для бабушек и дедушек – в общем, для всех, ведь поэзия С. Я. Маршака знакома нам с самых малых лет.
Герои спектакля: три волшебные старушки Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный, открывают нам Книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Этот спектакль для всей семьи!
Сейчас также идет ярмарка билетов - подробнее здесь.