В Эстонии блогеры на широкую ногу не живут? Известная тиктокерша: мечтаю, чтобы мне не нужно было думать, смогу ли купить фрукты в конце месяца

„Ну, в последнее время мне было тяжело. За последние три месяца я опубликовал два видео в TikTok. Это очень трудно, когда есть сотрудничество. Если ты работаешь в сфере обслуживания, то можешь позвонить и сказать, что слегла с вирусом. Ты можешь взять эти несколько дней для себя. Меня же никто подменить не может“, - вздыхает блогерка.