Шоубиз
03.09.2024, 16:00

В Эстонии блогеры на широкую ногу не живут? Известная тиктокерша: мечтаю, чтобы мне не нужно было думать, смогу ли купить фрукты в конце месяца

 
Arija Helmvee ehk roosabanaanike
Arija Helmvee ehk roosabanaanike
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Блогерка Ария Хелмвеэ, известная в соцсетях как Roosabanaanike, признается, что желание заниматься социальными сетями часто пропадает, когда она чувствует себя неважно психически. Но что делать, когда социальные сети - это твой работодатель? Можно ли в таком случае позволить себе не появляться на работе?

„Ну, в последнее время мне было тяжело. За последние три месяца я опубликовал два видео в TikTok. Это очень трудно, когда есть сотрудничество. Если ты работаешь в сфере обслуживания, то можешь позвонить и сказать, что слегла с вирусом. Ты можешь взять эти несколько дней для себя. Меня же никто подменить не может“, - вздыхает блогерка.

Сейчас я тоже болела, и у меня сразу накопилась куча дел, которые нужно наверстать. Но в этом плане хорошо, что я все время занята“, - говорит Ария, предполагая, что напряженный график стал своего рода механизмом преодоления проблем.

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