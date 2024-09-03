03.09.2024, 16:00
В Эстонии блогеры на широкую ногу не живут? Известная тиктокерша: мечтаю, чтобы мне не нужно было думать, смогу ли купить фрукты в конце месяца
ФОТО: | Delfi Meedia
Блогерка Ария Хелмвеэ, известная в соцсетях как Roosabanaanike, признается, что желание заниматься социальными сетями часто пропадает, когда она чувствует себя неважно психически. Но что делать, когда социальные сети - это твой работодатель? Можно ли в таком случае позволить себе не появляться на работе?
„Ну, в последнее время мне было тяжело. За последние три месяца я опубликовал два видео в TikTok. Это очень трудно, когда есть сотрудничество. Если ты работаешь в сфере обслуживания, то можешь позвонить и сказать, что слегла с вирусом. Ты можешь взять эти несколько дней для себя. Меня же никто подменить не может“, - вздыхает блогерка.
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