В Таллинне пройдет неделя русскоязычного стендапа: некоторые комики были вынуждены переехать из-за войны и репрессий

„Для нас большая честь привезти в Эстонию талантливых русскоязычных комиков и комикесс, внося тем самым вклад в рост и развитие местной стендап-сцены“, — отмечает кураторка программы Яна Левитина. „Смех обладает уникальной способностью сближать людей, и я уверена, что эта программа создаст более сплоченное сообщество русскоговорящих зрителей и артистов, разделяющих европейские ценности“.

В течение недели на сцене Mouthy Popup будут выступать различные комики, живущие в Эстонии и за рубежом, родом из Беларуси, Украины, и России. Среди них артисты, которые добровольно покинули свою родину или были вынуждены переехать в другую страну из-за войны и авторитарных режимов. Программа направлена ​​на то, чтобы предоставить этим артистам площадку для выступлений, а также поддержать развитие сети русскоязычных комиков.

Значительную часть программы занимают выступления таллиннского коллектива Pussy Jam Comedy и Фем стендап клуба, базирующегося в Польше и созданного в честь Зоськи Виерас, белорусской писательницы и одной из основательниц белорусского народного движения. Большинство членов этого клуба — исполнительницы из Беларуси.

Кроме того, в программе есть такие выступления, как выступление резиденток „Standup Berlin“ Динары Керей и Эвелины Эмир-Али, „(Не)мексиканские (не)каникулы“ Лауры Лопез и Яны Левитиной, стендап-концерт „Легализация“ Михаила Гревцова и Егора Фуфачева и многое другое. Все выступления на русском языке.

Площадка Mouthy Popup организована специально для фестиваля Tallinn Fringe и будет действоватт до 8 сентября. Сцена была создана с целью предоставить дополнительную площадку для выступления начинающих артистов и познакомить публику с новыми, восходящими комиками. Mouthy Popup располагается в Kopli Couture в творческом городке Telliskivi.