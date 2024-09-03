50 cent, Леди Гага и другие звезды отказываются от секса: почему они это делают?

Все большую популярность начинает приобретать отказ от интимных связей — добровольный целибат. Причем практикуют его некоторые популярные личности и открыто заявляют об этом. По словам приверженцев воздержания, отказ от сексуальной близости имеет множество преимуществ: так легче разобраться в себе, пережить разрыв отношений и сосредоточиться на других более важных аспектах в жизни.

Так, музыкант Ленни Кравиц пренебрегает сексом уже на протяжении девяти лет. По его словам, он не хочет тратить свое время на мимолетные отношения и стремится к духовности.

Другой популярный человек в мире музыки 50 Cent тоже на время отказался от интимной близости. Однако не на столь длинный срок — всего лишь на год. По словам рэпера, он активно работает над проектом, который требует полного сосредоточения.

Крейг Дэвид, любимый многими за свое музыкальное творчество, тоже воздерживается от секса, причем уже более двух лет. Исполнитель рассказывал, что отказ от близости помог ему достичь успехов в карьере.

И это далеко не весь список звезд, которые придерживаются целибата. Заявления о воздержании в свое время делали Леди Гага, Джессика Симпсон, Джастин Бибер и другие знаменитости. Мы пообщались с психологом Мариной Гринвальд, чтобы узнать, действительно ли отказ от интимных связей способен качественно изменить жизнь к лучшему.

Физиологическая сторона вопроса у мужчин

В случае с мужчинами говорить о пользе длительного полового воздержания невозможно, так как, по ряду физиологических причин, целибат для мужчины не может быть полезен. Важно понимать, что эякулят в прямом смысле распирает физически. При длительном воздержании накопленный эякулят усиливает влечение. Если секса не происходит, организм переключается на режим ночных поллюций.