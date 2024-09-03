50 cent, Леди Гага и другие звезды отказываются от секса: почему они это делают?(5)
Многие люди отказываются от секса, полагая, что это изменит их жизнь к лучшему. И селебрити не исключение. А что об этом думают специалисты? Рассказывает Psychologies.
Все большую популярность начинает приобретать отказ от интимных связей — добровольный целибат. Причем практикуют его некоторые популярные личности и открыто заявляют об этом. По словам приверженцев воздержания, отказ от сексуальной близости имеет множество преимуществ: так легче разобраться в себе, пережить разрыв отношений и сосредоточиться на других более важных аспектах в жизни.
Так, музыкант Ленни Кравиц пренебрегает сексом уже на протяжении девяти лет. По его словам, он не хочет тратить свое время на мимолетные отношения и стремится к духовности.
Другой популярный человек в мире музыки 50 Cent тоже на время отказался от интимной близости. Однако не на столь длинный срок — всего лишь на год. По словам рэпера, он активно работает над проектом, который требует полного сосредоточения.
Крейг Дэвид, любимый многими за свое музыкальное творчество, тоже воздерживается от секса, причем уже более двух лет. Исполнитель рассказывал, что отказ от близости помог ему достичь успехов в карьере.
И это далеко не весь список звезд, которые придерживаются целибата. Заявления о воздержании в свое время делали Леди Гага, Джессика Симпсон, Джастин Бибер и другие знаменитости. Мы пообщались с психологом Мариной Гринвальд, чтобы узнать, действительно ли отказ от интимных связей способен качественно изменить жизнь к лучшему.
Физиологическая сторона вопроса у мужчин
В случае с мужчинами говорить о пользе длительного полового воздержания невозможно, так как, по ряду физиологических причин, целибат для мужчины не может быть полезен. Важно понимать, что эякулят в прямом смысле распирает физически. При длительном воздержании накопленный эякулят усиливает влечение. Если секса не происходит, организм переключается на режим ночных поллюций.
Воздержание способствует развитию простатита. При длительном воздержании возникает тонус семенников, что в свою очередь подавляет спонтанные эрекции. Позже это приводит к тому, что мужчина долгое время не может восстановить нормальный ритм и качество половой жизни — страдает то от преждевременных эякуляций, то от потери эрекции, то от невозможности эякулировать.
Психологический аспект у мужчин
Длительное воздержание становится причиной:
Синдрома тревожного ожидания. Агрессии.Нервозности;
Невозможности расслабится;
Потери эрекции из-за боязни фиаско;
Появления навязчивых идей о недостаточном размере пениса, длительности полового акта, собственной состоятельности в качестве любовника;
Снижения самооценки.
Физиологическая сторона вопроса у женщин
Женщины со слабой половой конституцией могут легко переносить сексуальное воздержание. Но женщины с нормальной или ярко-выраженной половой конституцией страдают не меньше мужчин.
Организм женщины способен уйти в режим консервации и длительное время обходится без половых отношений. При этом войти в этот режим проще, чем из него вернуться. Есть вероятность, что либидо будет частично или полностью утрачено.
От практики целибата:
Меняется гормональный фон;
Появляются проблемы гинекологического характера;
Возникают застои крови в малом тазу;
Ослабевает иммунная система;
Страдает психика.
Психологический аспект у женщин
Отсутствие секса у женщин — это массированный удар по самооценке. Чаще всего практика воздержания или отказа от секса приводит к:
Потере уверенности. Частично утрачивается женская самоидентификация и феминность;
Появлению страхов;
Навязчивым идеям и состояниям, фанатичной религиозности;
Депрессивным эпизодам;
Постоянной тревожности.