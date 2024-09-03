Что смотреть в сентябре? Тру-крайм, королевский скандал, ведьма Агата и другие главные сериалы

Шоураннером сериала выступила создательница „Ночного администратора“ Сюзанна Бир, на втором плане можно увидеть много известных голливудских актеров: Николь Кидман, Лив Шрайбер, Дакота Фаннинг, Джек Рейнор.

Отличный вариант для поклонников „Большой маленькой лжи“ и „Убийства на пляже“. Действие нового детективного сериала „Идеальная пара“ разворачивается на живописном острове Нантакет в период свадебного сезона. Выходец местной богатой семьи Бенджи (Билли Хоул) женится на девушке по имени Амелия (Ив Хьюсон). В самый разгар торжества происходит страшное — в гавани находят тело подружки невесты. Все присутствующие автоматически попадают под подозрение полиции.

Четвертый сезон будет состоять из шести эпизодов, первая серия выходит на Apple TV+ 4 сентября.

Главные герои — склочный неряха Джексон Лэмб (Гэри Олдман) и отчаявшийся Рик Картрайт (Джек Лоуден) — сосланы в административное чистилище MI5 после проблем и провалов по службе. В один прекрасный день им поступает неожиданное задание, которое требует риска и особой сноровки. При этом „ссыльным“ сотрудникам разведки приходится противостоять не только и не столько террористам, сколько собственному начальству и даже правительству.

Главный шпионский сериал 20-х возвращается на малые экраны с новым, уже четвертым сезоном. Напомним, что „Медленные лошади“ основаны на цикле романов Мика Геррона, посвященных работе специального отдела британской разведки MI5.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет на Hulu 2 сентября.

Сюжет разворачивается вокруг молодого учителя английского языка Эвана Маркеза (Брайан Джордан Альварес), который пытается изменить жизнь учеников обычной средней школе в штате Остин. В этом ему помогает лучший подруга и коллега Гвен Сандерс (Стефани Кёниг). По ходу дела Эван понимает, что сильно недооценил подрастающее поколение — оказывается, они тоже способны многому научить.

Будущий сериал телеканала FX и стриминговой платформы Hulu уже успели окрестить чуть ли не главным ситкомом года. Одним из создателей шоу выступил Пол Симмс, широко известный по сериалу „Атланта“.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет на Netflix 5 сентября.

Это все Агата

После невероятного кассового успеха „Дэдпула и Росомахи“ киновселенную Marvel пополнит мини-сериал „Это все Агата“ — спин-офф „ВандыВижна“ Жаклин Шеффер. Это первый большой сериальный проект Marvel в этом году, который знаменует собой начало пятой фазы и будет непосредственно связан со всеми фильмами киновселенной.

Главная героиня шоу — могущественная ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан), бывшая учительница Ванды Максимофф (Элизабет Олсен). После освобождения городка Вествью от чар Ванды Агата становится абсолютно беспомощной. В надежде вернуть былые силы и очарование она обращается за помощью к другим ведьмам в исполнении Обри Плазы и Пэтти Люпон.

Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов, пилотная серия выйдет на Disney+ 18 сентября.

Монстры: История братьев Менендес

В 2022 году Netflix выпустил пугающе кровавый тру-крайм „Монстр: История Джеффри Дамера“, посвященный печально известному милуокскому маньяку. Второй сезон шоу также будет посвящен реальным преступникам.

В центре сюжета „Монстров“ — Лайл и Эрик Менендес, которых в 1996 году приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство собственных родителей. Во время слушаний сторона защиты заявила, что в детстве братья Менендес пережили сексуализиованное насилие со стороны отца, обвинение же утверждало, что они просто хотели получить доступ к многомиллионному наследству. Одним из создателей „Истории братьев Менендес“ выступил Райан Мёрфи („Американская история ужасов“), на втором плане — оскароносный Хавьер Бардем.

Сезон будет состоять из девяти эпизодов, пилотная серия выйдет на Netflix 19 сентября.

Чрезвычайно королевский скандал

Британская трагикомедия „Чрезвычайно королевский скандал“ является частью антологии, в которой уже вышли „Чрезвычайно английский скандал“ и „Чрезвычайно британский скандал“, посвященной разным событиям в политической истории Соединенного Королевства.