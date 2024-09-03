Что смотреть в сентябре? Тру-крайм, королевский скандал, ведьма Агата и другие главные сериалы
С началом осени сериальная индустрия окончательно выходит из „спячки“, стриминги начинают активную борьбу за внимание зрителей. Disney+ выпускает спин-офф „ВандыВижна“, Netflix — второй сезон самого кровавого тру-крайма современности, а HBO Max выводит на арену одного из самых популярных антагонистов комиксов DC. Подробнее — в материале Delfi Life о главных сериальных новинках сентября.
Учитель английского
Будущий сериал телеканала FX и стриминговой платформы Hulu уже успели окрестить чуть ли не главным ситкомом года. Одним из создателей шоу выступил Пол Симмс, широко известный по сериалу „Атланта“.
Сюжет разворачивается вокруг молодого учителя английского языка Эвана Маркеза (Брайан Джордан Альварес), который пытается изменить жизнь учеников обычной средней школе в штате Остин. В этом ему помогает лучший подруга и коллега Гвен Сандерс (Стефани Кёниг). По ходу дела Эван понимает, что сильно недооценил подрастающее поколение — оказывается, они тоже способны многому научить.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет на Hulu 2 сентября.
Медленные лошади
Главный шпионский сериал 20-х возвращается на малые экраны с новым, уже четвертым сезоном. Напомним, что „Медленные лошади“ основаны на цикле романов Мика Геррона, посвященных работе специального отдела британской разведки MI5.
Главные герои — склочный неряха Джексон Лэмб (Гэри Олдман) и отчаявшийся Рик Картрайт (Джек Лоуден) — сосланы в административное чистилище MI5 после проблем и провалов по службе. В один прекрасный день им поступает неожиданное задание, которое требует риска и особой сноровки. При этом „ссыльным“ сотрудникам разведки приходится противостоять не только и не столько террористам, сколько собственному начальству и даже правительству.
Четвертый сезон будет состоять из шести эпизодов, первая серия выходит на Apple TV+ 4 сентября.
Идеальная пара
Отличный вариант для поклонников „Большой маленькой лжи“ и „Убийства на пляже“. Действие нового детективного сериала „Идеальная пара“ разворачивается на живописном острове Нантакет в период свадебного сезона. Выходец местной богатой семьи Бенджи (Билли Хоул) женится на девушке по имени Амелия (Ив Хьюсон). В самый разгар торжества происходит страшное — в гавани находят тело подружки невесты. Все присутствующие автоматически попадают под подозрение полиции.
Шоураннером сериала выступила создательница „Ночного администратора“ Сюзанна Бир, на втором плане можно увидеть много известных голливудских актеров: Николь Кидман, Лив Шрайбер, Дакота Фаннинг, Джек Рейнор.
Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, пилотная серия выйдет на Netflix 5 сентября.
Это все Агата
После невероятного кассового успеха „Дэдпула и Росомахи“ киновселенную Marvel пополнит мини-сериал „Это все Агата“ — спин-офф „ВандыВижна“ Жаклин Шеффер. Это первый большой сериальный проект Marvel в этом году, который знаменует собой начало пятой фазы и будет непосредственно связан со всеми фильмами киновселенной.
Главная героиня шоу — могущественная ведьма Агата Харкнесс (Кэтрин Хан), бывшая учительница Ванды Максимофф (Элизабет Олсен). После освобождения городка Вествью от чар Ванды Агата становится абсолютно беспомощной. В надежде вернуть былые силы и очарование она обращается за помощью к другим ведьмам в исполнении Обри Плазы и Пэтти Люпон.
Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов, пилотная серия выйдет на Disney+ 18 сентября.
Монстры: История братьев Менендес
В 2022 году Netflix выпустил пугающе кровавый тру-крайм „Монстр: История Джеффри Дамера“, посвященный печально известному милуокскому маньяку. Второй сезон шоу также будет посвящен реальным преступникам.
В центре сюжета „Монстров“ — Лайл и Эрик Менендес, которых в 1996 году приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство собственных родителей. Во время слушаний сторона защиты заявила, что в детстве братья Менендес пережили сексуализиованное насилие со стороны отца, обвинение же утверждало, что они просто хотели получить доступ к многомиллионному наследству. Одним из создателей „Истории братьев Менендес“ выступил Райан Мёрфи („Американская история ужасов“), на втором плане — оскароносный Хавьер Бардем.
Сезон будет состоять из девяти эпизодов, пилотная серия выйдет на Netflix 19 сентября.
Чрезвычайно королевский скандал
Британская трагикомедия „Чрезвычайно королевский скандал“ является частью антологии, в которой уже вышли „Чрезвычайно английский скандал“ и „Чрезвычайно британский скандал“, посвященной разным событиям в политической истории Соединенного Королевства.
Центральный герой третьего шоу — принц Эндрю, который в 2019 году дал скандальное интервью BBC. В ходе беседы с журналисткой Эмили Мейтлис Эндрю признался в своей дружбе с Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии и торговле детьми. Основной сюжет „Чрезвычайно королевского скандала“ посвящен подготовке к интервью и его последствиям, которые существенно изменили жизни принца и журналистки. Главные роли в сериале достались Майклу Шину („Благие знамения“) и Рут Уилсон („Темные начала“).
Интересно, что в этом году экранизацию тех же событий уже выпустил Netflix, но как полнометражный фильм.
Сериал состоит из трех эпизодов, пилотная серия выйдет на Amazon Prime Video 19 сентября.
Пингвин
Еще один сериал по мотивам комиксов, но уже DC Comics, — на этот раз от HBO Max. „Пингвин“ является спин-оффом нового „Бэтмена“ с Робертом Паттинсоном, который вышел на широкие экраны в середине 2022 года. Главный герой — криминальный воротила Освальд Кобблпот (Колин Фаррелл), более известный как Пингвин, пытается прийти к власти в Готэм-сити после убийства своего наставника Кармайна Фальконе.
В одном из интервью Фаррелл признался, что Пингвин выйдет из трафарета типичного антагониста. Создательница шоу Лорен Лефланк („Хэмлок Гроув“) сделала особый акцент на внутренние противоречия Пингвина, его сердечную боль и душевную сломленность.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, пилотная серия выйдет на HBO Max 20 сентября.
Гротеск
Новый проект Райана Мёрфи („Американская история ужасов“, „Голливуд“) сосредоточен вокруг серии жутких преступлений, которые потрясли общество.
Главная героиня — детектив Лоис Трайон — убеждена, что убийства имеют личный характер и как-то связаны непосредственно с ней. В ходе расследования произошедшего Трайон обращается за помощью к монахине и по-совместительству репортерше Меган. Вместе женщины все ближе подбираются к тайне личности загадочного маньяка.
Главные роли в „Гротеске“ исполнили Ниси Нэш („Угадай, кто?“), Лесли Мэнвилл („Малефисента“) и известный американский футболист Трэвис Келси.
Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, пилотная серия выйдет на Hulu 25 сентября.