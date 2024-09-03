ФОТО | Это что, Дэниел Крейг? Известный по роли Бонда актер появился в Венеции в новом имидже

Актер бондианы прибыл в Венецию, где пройдет показ его нового фильма. Британский актер предстал с длинными локонами. Его заметили в аэропорту, а затем и в городе.

Артист предстал в базовой белой футболке и джинсах. Дэниел с новой прической казался совершенно неузнаваемым. Рэйчел Вайс надела стильное черное платье.

В Сети принялись обсуждать новый выход пары. „Совершенно не похож на себя, но каким брутальным стал!“, „Красиво смотрятся вместе, так расслабленно и по-настоящему“, „Видно, что они счастливы вместе“, — написали блогеры.

Крейг представит на Венецианском кинофестивале фильм „Квир“ режиссёра Луки Гуаданьино по сценарию Джастина Курицкеса, в основе которого лежит одноименный роман Уильяма Берроуза. События разворачиваются в 40-х годах в Мехико.

Рэйчел Вайс стала второй женой актера. Они поженились в 2011-м году. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь. У Дэниела есть дочь от первой жены, а у Рэйчел — сын от прошлого союза.