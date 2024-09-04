ФОТО | Цветы с тортом в постель и праздник, полный адреналина! Как Сильвия Ильвес отметила день рождения

Утром в день своего рождения Сильвия опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлела, как ей исполнилось 32 года. „Дети подарили маме торт и цветы“, - подписала она яркую серии фотографий, на которых она, сияя от счастья, позирует в кровати. Сильвия - мама четырех прекрасных мальчиков: Стефана, Тристана, Кристофера Максимилиана и Артура.

Чтобы отметить день рождения виолончелистка пригласила своих близких в ралли-парк. Судя по снимкам, смелая Сильвия испытала себя в картинге. Среди других гостей дня рождения были ее бывший бойфренд Кристо Пухм и певец Март Сандер.

Сильвия выбрала для дня рождения удобный наряд: голубую рубашку с вышивкой, короткие джинсовые шорты и модные сапоги до колена. Образ дополняет необычное колье. Ильвес позирует для фотографий за рулем машинки для картинга, за обеденным столом и со всей компанией гостей.